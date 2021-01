Korwin-Mikke doniesie na Szumowskiego do prokuratury. „Żeby ludzie zobaczyli, że to rząd morderców”

Janusz Korwin-Mikke był gościem Radia WNET. Prezes partii KORWiN i poseł Konfederacji powiedział, że zamierza donieść do prokuratury na Łukasza Szumowskiego.

Janusz Korwin-Mikke był pytany m.in. o akcje otwierania lokali mimo panujących w Polsce restrykcji covidowych.

– Nie mówię, żeby otwierać – ale mówię, że jak ktoś otwiera to jest dzielny. Jak wszyscy się otworzą, to władza się nie ośmieli wszystkich karać – stwierdził polityk.

Według Korwina-Mikkego, jak wszyscy otworzą swoje biznesy, to władza nie ośmieliłaby ich karać.

Polityk Konfederacji uważa, że polski rząd jest dużo groźniejszy od pandemii koronawirusa.

– Powiedzmy jasno – polski rząd jest najgorszym wrogiem polskiego narodu. (…) W wyniku tego, że państwo walczyło z koronawirusem umiera miesięcznie 16 tysięcy osób więcej – to są ofiary rządu, idiotów, którzy zabili ludzi. (…) To są mordercy, zabójcy – mówił ostro.

W związku z tym Korwin-Mikke postanowił złożyć do prokuratury zawiadomienie na byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

– To jest postać symboliczna, ale chodzi o to, żeby ludzie zobaczyli że to rząd morderców – wyjaśnił.

Źródło: Radio WNET