„Make Influenza Great Again”. Wielki protest przeciwko lockdownowi w Wiedniu [WIDEO]

Demonstranci w większości nie mieli maseczek, nie zachowywali dystansu społecznego i łamali obostrzenia w postaci limitu osób dopuszczalnych w zgromadzeniu. To z tych powodów policja podejmowała interwencje.

Apele o rozejście się jednak nie poskutkowały. Protestujący wykrzykiwali antyrządowe hasła, domagali się zakończenia lockdownu. Wśród transparentów dominowały te z żądaniem dymisji premiera Sebastiana Kurza.

Znalazło się też ciekawe hasło „Make Influenza Great Again” (tłum. Uczyńmy grypę ponownie wielką). To oczywiście parafraza słynnego hasła prezydenta USA Donalda Trumpa „Make America Great Again”.

Każdy może je zinterpretować po swojemu.

#Protests in #Vienna today, the sign says #Kurz (the Austrian minister) must go

Protestas hoy en Viena, el letrero dice Kurz ( el ministro austriaco) debe irse pic.twitter.com/cxXS6lu2Xu

— Revista PREVENCIA (@reprevencia) January 16, 2021