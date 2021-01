„Zdemolowaliśmy gospodarkę, szkolnictwo, wszystkie aspekty życia” – przyznaje prof. Horban. Nie żałuje jednak

– Zdemolowaliśmy gospodarkę – przyznaje w Radiu Zet prof. Andrzej Horban – doradca premiera Mateusza Morawieckiego ws. pandemii koronawirusa.

Lockdown trawi Polskę już dziesiąty miesiąc – polska gospodarka jest zrujnowana, a przedsiębiorcy są zmuszeni do walki o przetrwanie.

To właśnie dlatego wielu z nich decyduje się udział w akcjach takich, jak #otwieraMY.

Ta sprawa była poruszona również podczas wizyty prof. Andrzeja Horbana w Radiu Zet. Główny doradca premiera ds. COVID-19 przyznał to wprost: zdemolowaliśmy gospodarkę.

Ekspert twierdzi jednak, że rząd zrobił to „nie bez przyczyny”.

„Zdemolowaliśmy gospodarkę”

– Czy przedsiębiorcy będą mogli liczyć na powrót do normalności? – pytała Beata Lubecka.

– Każdy chce żyć normalnie, ale nie kosztem innych. Źródłem zakażenia jest człowiek, jeśli nie utrzymujemy dystansu, to w zamkniętym pomieszczeniu nie trudno o zakażenia – mówił prof. Horban.

Dziennikarka dopytywała, czy lockdownu nie można zamienić na łagodniejsze obostrzenia. Horban stwierdził, że nie można, bo Polacy potrafią je omijać. Przypomnijmy, że robią to często po to, by ratować siebie i swoich bliskich przed bieda i bankructwem.

– Takie obostrzenia już były. I co się okazało? Że Polak potrafi. Większość obostrzeń była omijana przez przedsiębiorców. Efekt mogliśmy zobaczyć w postaci liczby zakażonych. Robimy to po to, by chronić ludzi. Gdyby była to łagodna choroba, nie interweniowalibyśmy. Zdemolowaliśmy gospodarkę, szkolnictwo, wszystkie aspekty życia społecznego i zawsze nasuwa się pytanie: po co to robimy? Mamy do 15 tysięcy zakażeń dziennie, ale parametr, którym się kierujemy to liczba zgonów – mówił Horban.

Gdy Lubecka spytała kiedy będzie mogła otworzyć się branża hotelarska, Gość Radia ZET odpowiedział: – Nie wiem, nie jestem wróżką.

Źródło: Radio Zet