Nie tylko Microsoft i szczepionki. Bill Gates największym rolnikiem w USA

Bill Gates jest obecnie największym prywatnym właścicielem ziemi rolnej w USA. Miliarder posiada w sumie niemal 100 tys. hektarów (242000 akrów) ziemi uprawnej w różnych częściach Stanów Zjednoczonych.

Gates przez lata kupował ziemię rolną w różnych częściach USA – m.in. na Florydzie i w stanie Waszyngton oraz w Luizjanie (69,071 akrów), Arkansas (47,927 akrów) i Nebrasce (20,588 akrów). Według The Land Report miliarder jest właścicielem ziemi w 18 stanach. Miliarder ma też udziały w 25 750 akrach ziemi w Phoenix w Arizonie, która obecnie przekształca ziemię rolną w działki budowlane. Na tym terenie mają powstać nowe przedmieścia.

Skupowaniem ziemi w Arizonie zajmuje się natomiast… Cascade Investments – spółka holdingowa i inwestycyjna, kontrolowana przez Billa Gatesa. Spółka zarządza także ponad połową fortuny miliardera. Poza ziemią i udziałami w Microsoft, czuwa nad inwestycjami w hotele, inne fundusze inwestycyjne oraz firmy, takie jak producenci traktorów John Deere, napojów alkoholowych – Diageo, roślinnego „mięsa” – Beyond Meat czy Canadian National Railway.

Jak podkreślił „Forbes”, Fundacja Billa i Melindy Gatesów już w 2008 roku przeznaczyła 306 mln dolarów na granty dla małych farmerów w Afryce Subsaharyjskiej i w południowej Azji. Miliarder promował „wysokowydajne i zrównoważone” rolnictwo.

Fundacja Gatesa inwestowała także w tworzenie roślin uprawnych odpornych na „zmiany klimatyczne” oraz… wydajnych krów mlecznych. Ostatnio powstała też organizacja non-profit Gates Ag One, która ma wspierać te wysiłki.

Z The Land Report wynika jednak, że Gates – jako największy właściciel ziemi rolnej w USA – jest daleko w tyle za innymi właścicielami ziemskimi. Prezes koncernu medialnego Liberty Media Corporation John Malone jest właścicielem 2,2 mln akrów ziemi – głównie rancz i lasów. To czyni go największym właścicielem ziemskim w USA. 2 mln akrów rancz w ośmiu stanach posiada natomiast założyciel CNN Ted Turner. Z kolei założyciel Amazona Jeff Bezos ma 420 000 akrów ziemi, głównie w Teksasie.

