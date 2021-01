Od tego zacznie urzędowanie Biden. Już pierwszego dnia wpuści „dziewczynki” z penisami do szatni i łazienek normalnych dziewczyn

Nikt już nie ma wątpliwości, że USA staczają się po równi pochyłej. Nadal mocno trzymają się militarnie, ale w każdej innej dziedzinie upadek postępuje. Szczególnie na płaszczyźnie kulturowo cywilizacyjnej.

I jest prawie pewne, że za kadencji Joe Bidena, ten upadek przyspieszy. Prezydent Biden już pierwszego dnia urzędowania wpuści transpłciowe „dziewczynki” do szatni i łazienek normalnych dziewczyn w szkołach i klubach sportowych.

Na stronie kampanii Joe Bidena jako jeden z punktów programu widnieje taka deklaracja:

„Zagwarantowanie uczniom transpłciowym dostępu do placówek w oparciu o ich tożsamość płciową. Pierwszego dnia sprawowania urzędu Biden przywróci wytyczne Obamy-Bidena odwołane przez administrację Trump-Pence, które przywracają uczniom transpłciowym dostęp do sportu, łazienek i szatni zgodnie z ich tożsamością płciową.”

Te wytyczne z czasów Obamy, które odwołał Trump, odrzucały naukę o dwóch biologicznych płciach. Zmieniały zapis o „dyskryminacji ze względu na płeć” na „dyskryminację opartą na tożsamości płciowej ucznia, w tym dyskryminację opartą na status transpłciowy”.

Let’s be clear: Transgender equality is the civil rights issue of our time. There is no room for compromise when it comes to basic human rights.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 25, 2020