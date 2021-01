Socjal plus. Maląg zapewnia o wypłacie czternastych emerytur. „By żyło się lepiej”

Minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg odniosła się do wypłat 14. emerytury. Szefowa resortu zapewniła elektorat, że świadczenia zostaną wypłacone w listopadzie, o ile zaakceptuje to większość sejmowa. Jednocześnie podkreśliła, że nie wszyscy dostaną czternastkę w pełnej wysokości.

Maląg uspokajała, że 14. emerytura trafi na konta świadczeniobiorców w listopadzie. Tak przynajmniej zakłada rząd. Czternastka ma być wypłacona ok. 9,1 mln osób. Nie wszyscy jednak otrzymają ją w pełnej wysokości. Pełne świadczenie ma dostać ok. 7,9 mln osób.

– Czternasta emerytura będzie nowym, ważnym wsparciem finansowym, szczególnie dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Zależy nam na tym, żeby tym osobom żyło się lepiej, żeby miały więcej finansowych możliwości – mówiła Maląg.

Jak podkreślała szefowa resortu pracy i polityki społecznej, czternasta emerytura jest zagwarantowana ustawowo. Co więcej, z pieniędzy podatników uruchomiono także program „Mama 4 plus”, z którego korzysta co miesiąc ok. 60 tys. osób bez prawa do emerytury na nawet minimalnym poziomie. Programem objęte są osoby, które wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mogły podjąć pracy zarobkowej.

Projektem ustawy przyznającej czternastki seniorom ma się w przyszłym tygodniu zająć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. – Jeżeli projekt uzna akceptację większości sejmowej, 14. emerytura zostanie wypłacona w listopadzie – mówiła Maląg.

– W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 roku – w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – oraz w styczniu 2022 roku – w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników – dodała.

Zgodnie z projektem ustawy, który znalazł się w Sejmie, pełną czternastą emeryturę w wysokości minimalnej emerytury otrzymają emeryci i renciści pobierający świadczenie nie wyższe niż 2900 zł brutto. W przypadku pozostałych stosowana ma być zasada „złotówka za złotówkę” – czternastka będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia 2900 zł.

Jak mówiła minister Maląg, wypłata czternastych emerytur będzie kosztowała podatników 11,4 mld zł.

Źródło: money.pl