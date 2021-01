„Uchodźca” recydywista moletował 12-letnią dziewczynkę

We francuskim Montpellier, skazany już wcześniej za podobne czyny „uchodźca” z Afganistanu, zaatakował seksualnie 12-letnią dziewczynkę. Pomimo tego, że prokuratura nakazała mu codziennie zgłaszać się na komisariat, nie wytrzymał…

32-letni Afgańczyk został skazany wcześniej na sześć lat więzienia za napaść seksualną na nieletnią.

Zamiast jeszcze siedzieć w więzieniu, przebywał pod „nadzorem” na wolności i ponownie popełnił przestępstwo.

Został oskarżony o molestowanie i dotykanie 12-letniej dziewczynki w tramwaju w Montpellier. Rzecz wydarzyła się we wrześniu 2020 roku.

Dopiero w piątek 15 stycznia odstawiono go do prokuratury w Montpellier w celu przesłuchania. Ofiara go zidentyfikowała, ale Afgańczyk zaprzecza.

Wyszedł warunkowo z więzienia zaledwie rok temu. Recydywista zaczepiał dziewczynkę, która w tramwaju kilkakrotnie zmieniała miejsce. Podążał za nią dalej i dotykał pośladków i krocza. W końcu 12-latka wysiadła z tramwaju, a w domu poinformowała rodziców. Ci złożyli zawiadomienie o przestępstwie.

Młoda dziewczyna po kilku tygodniach ponownie spotkała swojego w tramwaju swojego prześladowcę. Tym razem udało jej się dyskretnie zrobić mu zdjęcie. Fotografię przekazano policji.

W końcu ojciec dziewczynki zaczął z nią jeździć komunikacją miejską i w końcu natrafił na zboczeńca na początku stycznia. Zaczął go śledzić i stwierdził, że agresor udał się na… posterunek policji.

Tam zaalarmował dyżurnego i okazało się, że to obywatel Afganistanu, który codziennie ma obowiązek meldowania się na komisariacie właśnie z powodu swoich skłonności.

Podany niemal na tacy przestępca stał się obiektem dochodzenia. Policja dotarła za nim do mieszkania wynajmowanego przez grupę migrantów z Afganistanu.

Podczas inwigilacji funkcjonariusze zauważyli, że ich podejrzany spędza całe dni w pobliżu przystanków tramwajowych, wchodzi też do wagonów za dziećmi…

Zdecydowano się go zatrzymać. Jeden z jego współlokatorów potwierdził policji, że mężczyzna wydawał się mieć „pociąga do dzieci”. Afgańczyk stanie przed sądem w trybie przyspieszonym.

Pod koniec ub. roku podobny przypadek dotyczył nielegalnie przebywającego we Francji Algierczyka. Został skazany na 15 miesięcy więzienia w zawieszeniu za napaść seksualną na 14-letnią niepełnosprawną dziewczynkę w metrze. Tym razem chodziło o Lille. Jako nielegalny imigrant otrzymał dodatkowo zakaz wjazdu na terytorium Francji przez lat pięć.

Źródło: Actu17/ VA/ Voix du Nord