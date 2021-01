Założycielowi Parlera grożą śmiercią. Razem z rodziną uciekł z własnego domu

Założyciel Parlera John Matze i jego rodzina ukrywają się przed osobami, które groziły im śmiercią – powiedział w wywiadzie udzielonym telewizji Fox News.

Dyrektor generalny Parlera twierdzi, że nie tylko on i jego rodzina otrzymują pogróżki. W podobnej sytuacji są inni pracownicy platformy. Wielu z nich – jak twierdzi Matze – ze strachu miało opuścić swoje stany.

Matze również pod presją pogróżek i „inwazyjnego naruszenia bezpieczeństwa osobistego” wraz z bliskimi opuścił swój dom i ukrył się w nieznanym miejscu.

– Jest grupa o nazwie UGNazi, która atakuje mnie – powiedział Matze i dodał, że grupa hakerów udostępniła w sieci wiele jego danych osobowych. – Opublikowali mój adres, zagrozili, że wejdą przez moje drzwi – dodał.

Sam jeszcze nie wie kiedy wróci do swojego domu. – Gdybym był teraz w domu, myślę, że mój poziom stresu byłby trzy razy wyższy… przynajmniej tyle dobrego – stwierdził.

Przedstawiciele Parlera utrzymują, że Amazon nie ma dowodów na to, że platforma posłużyła do podżegania do szturmu na Kapitol. Podczas przesłuchania w sądzie federalnym w Seattle prawnik Parlera, David Groesbeck zaprzeczył przypisywanej Parlerowi roli w zamieszkach. Argumentował też, że firma doznałaby nieodwracalnej szkody, gdyby została zmuszona do zamknięcia, a utrzymanie jej służy interesowi publicznemu.

– Miliony przestrzegających prawa Amerykanów zostały uciszone – stwierdził. – Miliony przestrzegających prawa Amerykanów zostały uciszone – dodał.