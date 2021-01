Doradca prezydenta Dudy palnął tak, że wszystkich zatkało. Polacy umierają… bo źle się odżywiają?! [VIDEO]

PiS próbuje wytłumaczyć się z rekordowej liczby zgonów niecovidowych w 2020 roku. Doradca Andrzeja Dudy zaskoczył wszystkich swoją teorią.

W 2020 roku zanotowano rekordowy przyrost zgonów. Oficjalnie nie były to jednak zgony, których źródłem był koronawirus.

Politycy prawicy od miesięcy wskazują, że coraz częściej umierają Polacy, którym utrudniono leczenie zwykłych schorzeń. Rząd PiS, którego lockdowny i obostrzenia sparaliżowały służbę zdrowia, unika jednak tego tematu.

Sprawa wróciła w trakcie programu w TVN 24. Gośćmi byli przedstawiciele partii oraz dodatkowo socjolog Andrzej Zybertowicz, jako doradca Andrzeja Dudy.

W pewnym momencie, komentując dane dot. liczby zgonów w Polsce, Zybertowicz wypalił:

„Jako badacz wiem, że trzeba przeanalizować różne kwestie, może błędy są po stronie organizacji służby zdrowia, a może jest to sygnał ogólniejszy, że jest niedobrze ze zdrowotnością naszego społeczeństwa. Ze stylem odżywiania się, ze stylem życia, może to jest efekt smogowy. W ostatnich latach nie potrafiliśmy w sposób istotny uporać się ze zbyt wysokim poziomem smogu. Ponieważ COVID- to choroba oddechowa, to poziom smogu, może jest tym czynnikiem zwiększającym liczbę zgonów”.

Dramatyczna umieralność w 2020 roku, to wg Pana Zybertowocza możliwy wynik złego odżywiania się społeczeństwa.

Absurdalna teoria

Przypomnijmy – w ciągu 52 tygodni 2020 roku zmarło o ponad 74 tys. osób więcej niż w roku 2019.

– Na pewno te statystyki są niepokojące, ale nie jest jasne, jaka jest przyczyna, tego istotnego wzrostu zgonów – odpowiedział Zybertowicz na pytanie, czy optymistyczne informacje płynące ze strony rządu, o doskonałym przygotowaniu Polski do epidemii nie były na wyrost.

– Chciałbym mieć obraz porównawczy tego, co dzieje się w innych krajach. Czy inne kraje potrafiły uniknąć tego typu wzrostów, dopiero wtedy będziemy mogli sprawiedliwie oceniać, ewentualne zaniedbania rządu i starać się uniknąć ich w przyszłości – dodał doradca Dudy.

– Powiedziałabym, że jestem zdumiona arogancją pana Zybertowicza, ale pan Zybertowicz arogancją swoją już chyba nie jest w stanie zdumiewać. Niech pan powie tym wszystkim osobom, które pochowały najbliższych, że umarły z powodu złego odżywiania – skomentowała słowa socjologa kanclerz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych Barbara Nowacka.

– Pełną odpowiedzialność za wyższą liczbę zgonów ponoszą ci, którzy odpowiadają za państwo – dodała, wskazując, że tysiące osób ma problem z dostępem do lekarza, w związku z chaosem w służbie zdrowia, jaki wprowadzili rządzący.

Źródło: TVN 24 / WP