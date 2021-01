Korwin-Mikke pisze do Morawieckiego. Padły niewygodne pytania ws. szczepionek na koronawirusa

Janusz Korwin-Mikke napisał interpelację do premiera Mateusza Morawieckiego, w której pyta o zakup szczepionek na koronawirusa. Jak na razie szef rządu warszawskiego nie odpowiedział.

W sprawie kwestii dotyczących zakupu szczepionek na koronawirusa napisał do premiera Mateusza Morawieckiego, poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke. W sumie padło aż 14 niewygodnych pytań.

Interpelacja Korwin-Mikkego

1. Jakie ilości szczepionek zostały zakupione od jakiej firmy – i po jakiej cenie?

2. Czy są to szczepionki kupione, czy tylko zarezerwowane? Jeśli kupione – to czy opłacone (i z jakiego funduszu?)

3. Czy RM podpisywała te umowy w drodze negocjacyj z w/w koncernami – czy też kontrakty zostały nam przekazane przez Komisję Europejską? Czy kontyngenty były ustalone przez KE?

4. Jeśli decyzja była podjęta przez KE, to kto – z nazwiska – był w komisji za to odpowiedzialnej i kto jak głosował? Także kim są (z nazwiska) eksperci Komisji i czy istnieją pisemne sporządzone przez nich ekspertyzy?

5. Jeśli decyzja podjęta była przez organa III RP – to jakie są analogiczne dane jak w p.(3)?

6. Czy Ministerstwo Zdrowia dysponuje danymi ze śledztwa UE w poprzedniej gigantycznej aferze ze szczepionką na „świńską grypę”? (Być może formalnie nic nie wie, gdyż III RP była JEDYNYM państwem naszej cywilizacji, które w tej aferze nie wzięło udziału – ale eksperci MUSZĄ o tym śledztwie wiedzieć; w przeciwnym razie nie są żadnymi „ekspertami”, lecz laikami).

7. Jakie są ceny innych szczepionek dostępnych na rynku? Pomijając Sputnik V, bo FR nie jest w stanie dostarczać większych ilości.

8. Czy Ministerstwo wie, że szczepionki chińskie (trzech firm!) są dostępne od sierpnia i zakupiły je m.in. tak ludne kraje, jak Indonezja, Brazylia i Pakistan? Kto odpowiada za to, że Polacy nie mogą (na własne przecież ryzyko) już od kilku miesięcy się nimi szczepić?

9. Czy MZ wie, że Węgry, też przecież należące do UE, otrzymały próbne dawki Sputnika V i kupują (lub już zakupiły) szczepionkę chińską?

10. Czy III Rzeczpospolita bada dostępne szczepionki – czy tez polega na ekspertyzach UE?

11. Czy Ministerstwu nie wydaje się podejrzane, że UE, gdzie poziom korupcji jest b. wysoki (nie twierdzę, że wyższy, niż w Polsce!), zakupiła gros szczepionek od firmy „Pfizer” znanej ze skazania w USA za korupcje środowiska lekarskiego oraz z wypłacenia sporych odszkodowań dla Nigerii (oraz prowincji Kano) za prowadzenie w Kano eksperymentów na dzieciach bez powiadomienia o tym ani rodziców ani władz Republiki Nigerii?

12. Ministerstwo niewątpliwie wie, że wszystkie bodaj szczepionki są badane „w biegu” – tj. Testy na dużych grupach są dopiero robione i firmy codziennie przesyłają raporty z tych testów do np. do KE; czy Ministerstwo nie uważa, że wprowadzenie de facto przymusu szczepień w wojsku nosi znamiona współpracy w doświadczeniach na ludziach, niedopuszczalnych, jeśli zaszczepienie się nie jest dobrowolne (przymus drastycznie zwiększa wiarygodność testów – ale w wypadku niepowodzenia producent będzie twierdził, że – w odróżnieniu od Nigerii – testy odbywały się za zgodą władz III RP). Kto ponosi odpowiedzialność za ew. nieodwracalne powikłania poszczepienne wzgl.: czy szczepieni podpisuję dokument, że wiedzą, że nikt za to nie odpowiada i szczepią się na własne ryzyko?

13. Ministerstwu jest wiadome, że po Brexicie Zjednoczone Królestwo przerzuciło się z „Pfizera” na inna szczepionkę; czy zdaniem ekspertów MZ narażają tym samym życie i zdrowie poddanych JKM – czy tez przeciwnie, ten sam błąd popełnia Unia Europejska?

14. Czy Ministerstwu jest wiadome, że Niemcy mają podjąć współpracę przy rozmnożeniu szczepionki Sputnik V (czemu Rosja z tajemniczych powodów nie może podołać)? Jakie są nadzieje na otrzymanie tej szczepionki w rozsądnym czasie – i w jakiej cenie?

W nadziei na szybkie rozwianie wątpliwości podnoszonych przez moich wyborców (proszę zauważyć, że pod moim postem n/t pytań w Komisji Zdrowia przy 2 mln wyświetleń pojawiło się prawie 300.000 komentarzy, w 99,9% aprobujących).