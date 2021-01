Tajemnicze notatki na biurku Trumpa. Prezydent może wprowadzić stan wojenny, gdy w kraju wybuchnie zbrojne powstanie

„New York Times” i „The Washington Post” opisały spotkanie najwierniejszego sojusznika Donalda Trumpa z prezydentem.

Do spotkania doszło piątek, a biznesmen Mike Lindell przyniósł na nie notatki od swoich prawników.

Trump przyjął prezesa przedsiębiorstwa MyPillow w Białym Domu. Jego prawnicy mogli znaleźć rozwiązanie, które pozwoli uchronić Amerykę przed skrajną lewicą.

Fotograf „The Washington Post” udostępnił zdjęcie, na którym widać co było na jednym z dokumentów. Mowa w nim o prawniku Sidney’u Powellu.

@MyPillowUSA CEO Michael Lindell shows off his notes before going into the West Wing at the White House on Friday, Jan 15, 2021 in Washington, DC. pic.twitter.com/AY6AyJNSyE

— Jabin Botsford (@jabinbotsford) January 15, 2021