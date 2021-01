Zima nie odpuszcza! Kolejne siarczyste mrozy. IMGW nie ma dobrych wiadomości: „Będzie niebezpiecznie!”

Kolejna mroźna noc przed mieszkańcami północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej i części centralnej Polski. Temperatura może tam spaść nawet do -20 st. C. W zachodnim pasie województw będzie ślisko. Na opady marznącego deszczu muszą uważać kierowcy od Słupska aż po Wrocław.

Najbliższej nocy silnego mrozu muszą spodziewać się mieszkańcy Warmii i Mazur, Podlasia, Mazowsza, Lubelszczyzny, Małopolski, Podkarpacia oraz woj. świętokrzyskiego. Na tym obszarze temperatura może spaść do nawet -20 st. C. Najchłodniej będzie na północnym-wschodzie kraju.

Za zachodzie kraju będzie za to ślisko. Kierowcy muszą szczególnie uważać tej nocy na drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz części pomorskiego i dolnośląskiego. IMGW prognozuje tam słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki, które będą powodowały gołoledź.

We wtorek cieplej, ale pochmurno i będzie padać. We wschodniej części kraju ma padać śnieg i deszcz ze śniegiem, w zachodniej – deszcz ze śniegiem lub sam deszcz. Na drogach miejscami może być bardzo ślisko. Temperatura maksymalna zdecydowanie wzrośnie – od -8 stopni na północnym wschodzie przez 0 stopni w centrum do 3 stopni na krańcach zachodnich – podaje IMGW.

Już od środy w całym kraju można spodziewać się dodatniej temperatury i roztopów. „Topniejący śnieg, błoto i marznące opady spowodują, że na drogach będzie bardzo ślisko” – prognozuje IMGW.

Prognoza pogody – 19.01 rano godz. 5:00