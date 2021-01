Cejrowski o Niemcach: „Długo nie wytrzymali bez pakowania ludzi do obozów”

Niektórzy od dawna twierdzą, że Niemcom co pewien czas odbija i instynkty totalitarne wychodzą na wierzch. I pomyśleć, że tyle lat „denazyfikacji” i „obróbki skrawaniem” społeczeństwa, a ich pomysły ciągle mogą szokować…

Wszystko zaczęło się do informacji „New York Post”. Dziennik informował, że osoby, które w Niemczech nie podporządkują się restrykcjom, trafią do obozów i aresztów. Także do szpitali pod strażą policji.

NYP twierdzi, że urzędnicy z Saksonii zatwierdzili plany przetrzymywania takich osób w odgrodzonej części obozu dla uchodźców.

Takie same plany mają władze Brandenburgii. Tam też planuje się wykorzystać część obozu dla uchodźców, aby przetrzymywać w nim obywateli łamiących przepisy sanitarne.

Podobnie w Szlezwiku-Holsztynie. Tam koronawirusowi „recydywiści” będą przetrzymywani w specjalnym miejscu w ośrodku odosobnienia dla nieletnich, o czym informuje „Die Welt”.

Badenia-Wirtembergia ma specjalne oddziały w dwóch szpitalach, gdzie niepoprawnych ma pilnować policja.

Na owe informacje zareagował Wojciech Cejrowski. „Niemcy długo nie wytrzymali bez pakowania ludzi do obozów: do obozu za ucieczkę z kwarantanny.”

Celnie i w punkt. I pomyśleć, że Donald Tusk jednocześnie składa Niemcom hołd i mówi, ze ich „sztuka rządzenia była błogosławieństwem…”