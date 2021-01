Koronawirus w muzyce. „Osobisty Zbiór Wartości” – raper Basti niepoprawnie nawija o „plandemii”

Łódzki raper Basti wydał nową płytę pt. „Osobisty Zbiór Wartości”. Znany z patriotycznych kawałków artysta tym razem dorzucił utwór „ekstra” – o otaczającej nas rzeczywistości ostatnich miesięcy, czyli o ogłoszonej pandemii koronawirusa.

Basti stara się przekazać w swoich utworach to, co powinno być bardzo ważne dla każdego Polaka – pamięć o przodkach, którzy dla Ojczyzny przelali krew.

Próbuje zwrócić uwagę, jak ważna jest nasza tożsamość oraz szacunek dla osób, dzięki którym możemy żyć we własnym kraju i mówić w ojczystym języku.

Na najnowszym krążku znalazło się dużo odniesień do postaci zasłużonych w walce o wolną Polskę. Basti gloryfikuje chociażby postać rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, który zasłynął z wielu bohaterskich akcji. Między innymi dał się celowo schwytać nazistom i wywieźć do Auschwitz, by tam budować ruch oporu. Następnie uciekł i ujawnił światu, co naprawdę dzieje się za murami obozu koncentracyjnego.

Pozostając w tematyce Auschwitz, na płycie znalazł się także utwór poświęcony Tadeuszowi Pietrzykowskiemu – bokserowi, który zdobył tytuł Mistrza Wszechwag obozu wybudowanego przez nazistów.

Na końcu krążka „Osobisty Zbiór Wartości” Bastiego znalazł się utwór pt. „Plandemia”. Autor – z własnej perspektywy – interpretuje ostatnie miesiące zmienionej w wyniku ogłoszonej pandemii rzeczywistości.

Próbka utworów Bastiego z najnowszego krążka poniżej.