Ostatnie godziny prezydentury Trumpa pracowite. Ta decyzja bardzo zaboli zdegenerowanych lewaków

Donald Trump, który jeszcze jeden dzień pełni funkcje prezydenta USA, ogłosił 22. stycznia Narodowym Dniem Świętości Ludzkiego Życia. „Tego dnia świętujemy cud ludzkiej egzystencji i odnawiamy nasze postanowienie budowania kultury życia, w której każdy człowiek w każdym wieku jest chroniony, ceniony i kochany” – czytamy na stronie Białego Domu.

Pomysł na nowe święto odnosi się bezpośrednio do wyroku Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych sprzed 50 lat – uchylił on stanowe przepisy zakazujące tzw. aborcji.

Prezydent Donald Trump wskazał, że przez ten wyrok zabito 50 milionów niewinnych ludzi.

Ustępujący prezydent podkreślił, że każde życie ludzkie jest darem dla świata, a każdy człowiek, urodzony czy nienarodzony, młody czy stary, zdrowy czy chory, jest stworzony na święty obraz Boga.

Prof. Piotr Jaroszyński komentuje decyzję Trumpa. Twierdzi, że lider Amerykanów chce przywrócić w Stanach kulturę życia.

– Donald Trump – czytamy – wzywa Kongres, aby połączył się z nim, broniąc i respektując godność każdego ludzkiego życia, również włączając w to tych, którzy są nienarodzeni. Wzywa naród amerykański, aby troszczył się o kobiety, które są niespodziewanie „przy nadziei” i aby adopcja pomogła dzieciom osamotnionym, osieroconym odnaleźć kochający dom. I wreszcie – to brzmi bardzo mocno – prosi „każdego obywatela tego wielkiego narodu”, aby wsłuchał się w ciszę spowodowaną utratą jednego pokolenia i następnie, by wzniosły się głosy w stronę tych, którzy zostali dotknięci aborcją, zarówno widzialną, jak i niewidzialną – mówi profesor.

„Narodowy Dzień Świętości Życia w USA po raz pierwszy wprowadził jeszcze prezydent Ronald Reagan w 1984 r. i tradycja była podtrzymywana aż do prezydentury Baracka Obamy. Donald Trump powrócił do niej” – informuje Radio Maryja.

Joe Biden zostanie zaprzysiężony na prezydenta USA 20 stycznia. Czy będzie chciał odwołać święto życia, które ma przypadać na 22 stycznia?

Źródło: Radio Maryja