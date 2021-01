Ozdrowieńcy mają bardziej nasilone reakcje niepożądane po szczepionce. „To przypomina infekcję”

Okazuje się, że ozdrowieńcy inaczej reagują na szczepionkę na Covid-19. Eksperci mówią o tym wprost, ale mimo wszystko starają się przekonywać wszystkich bez wyjątku do szczepień.

– W przypadku ozdrowieńców reakcje niepożądane są bardziej nasilone. Już po pierwszej dawce szczepionki może wystąpić odczyn w miejscu podania oraz łagodne objawy przypominające infekcję, czyli lekka gorączka i osłabienie. Z kolei u osób, które nie chorowały takie objawy występują po drugiej dawce szczepionki – opowiada lek. Agata Rauszer-Szopa, neurolog z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach.

Śląska lekarka jako ozdrowieniec również ciężej przeszła zaszczepienie. U Rauszer-Szopy wystąpił ból w miejscu podania szczepionki oraz obrzęk.

Inną reakcję ozdrowieńcu na specyfik potwierdzają również obserwacje kliniczne nad szczepionką firmy Moderna.

Ozdrowieńcy nie będą mieli wcale lżej przy drugiej dawce. Wtedy mogą się pojawić m.in. ból głowy, nudności i gorączka. Ponoć mijają one jednak po 24 godzinach – tak przynajmniej twierdzą eksperci w oficjalnych komunikatach.

Co ciekawe, jeszcze do niedawna mówiono, że ozdrowieńcy są odporni na Covid. Do leczenia chorych w wielu państwach, również w Polsce, wykorzystywano ich osocze.

Teraz jednak również ich namawia się do zaszczepienia.

Źródło: ABC Zdrowie