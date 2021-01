To się musiało tak skończyć. Psychiatra zmiennopłciowiec Rachel Levine w rządzie Bidena. Zajmie się zdrówkiem Amerykanów

Zmiennopłciowa Rachel Levine będzie wiceminister zdrowia w administracji Joe Bidena. To pierwszy taki przypadek w amerykańskim rządzie

Joe Biden powołał Rachel Levine na stanowisko zastępcy sekretarza w Departamencie Zdrowia. To odpowiednik wiceministra w Polsce. Levine szefuje teraz Departamentowi Zdrowia w Pensylwanii. Jeśli zatwierdzi ją/jego Senat to Levine będzie pierwszym zmiennopłciowcem w rządzie federalnym Stanów Zjednoczonych.

Biden zachwalając Levine mówił o „historycznym wyborze”.

„Rachel Levine zapewni stałe przywództwo i niezbędną wiedzę, której potrzebujemy, aby przeprowadzić ludzi przez tę pandemię – bez względu na ich miejsce zamieszkania, rasę, religię, orientację seksualną, tożsamość płciową czy niepełnosprawność. I zaspokoi potrzeby zdrowia publicznego naszego kraju w tym krytycznej chwili” – oświadczył Biden. „To wybór nie tylko osoby bardzo wykwalifikowanej, ale też historyczny moment, który pomoże kierować wysiłkami naszej administracji w zakresie zdrowia”.

O nominację dla Levin/a zabiegała organizacja lobbingowa The LGBQT Victory Fund (Fundusz Zwycięstwa LGBTQ). Zajmuje się ona m.in. promowaniem homoseksualistów, lesbijek i zmiennopłciowych na stanowiska polityczne i organizuje im kampanie wyborcze.

Levin jest pediatrą i – co ciekawe – psychiatrą. Ma dwoje dzieci, które przyszły na świat, gdy była mężczyzną i zanim jeszcze wymyślił(a), że „przerobi” się na kobietę. 64-letni/letnia Levine dość długo męczył/a się z sobą. Przeróbki na kobietę dokonała w 2011 roku, a więc w wieku 54 lat. Teraz będzie wchodzić w skład zespołu bezpośrednio zajmującego się walką z pandemią. Biden chce, aby Amerykanie przez pierwsze 100 dni jego urzędowania nosili maski. Nie jest jeszcze jasne czy będzie ich o to tylko prosił, czy też wyda stosowne rozporządzenie.

Jak było do przewidzenia administracja Bidena i Demokraci będą forsowali skrajnie lewicowy program we wszystkich aspektach. Będzie to dotyczyło walki z globalnym ociepleniem, z różnymi, dowolnie określanymi nierównościami, i dyskryminacjami, promowania feminizmu we wszelkich możliwych postaciach, LGBTUSA, politpoprawności, etc.