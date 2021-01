Twitter sugeruje, że Biden to pedofil?

Użytkownicy Twittera masowo dostają bany za wstawianie zdjęć Joego Bidena z dziećmi. Twitter uważa, że to naruszenie zasad dot. pornografii dziecięcej.

Twitter sugeruje, że dziwne zachowania Joego Bidena wobec dzieci to pedofilia?

Użytkownicy, którzy wstawili zdjęcia prezydenta elekta z młodymi dziewczynami, zostali zbanowani przez platformę za złamanie zasad dot. rozpowszechniania dziecięcej pornografii.

Użytkownicy pytają, dlaczego Twitter nie zbanuje konta samego Bidena:

„Twitterze, wytłumacz: jeśli Biden nie zrobił nic złego (to są publicznie dostępne zdjęcia z publicznych sytuacji), to czemu kasujecie je z Twittera, a jeśli to dziecięca pornografia, to dlaczego nie zablokujecie Bidenowi konta?” – pisze jeden z ocenzurowanych użytkowników.

„Dostałem dziś bana od administracji Twitter za wklejenie zdjęcia Bidena z młodymi dziewczętami. Jako powód podano rozpowszechnianie dziecięcej pornografii. Uwierzycie?” – czytamy we wpisie kolejnego.

O dziwnych zrachowaniach Bidena względem młodych dziewcząt i chłopców pisano w mediach wielokrotnie.

Głaskanie, wąchanie włosów, obłapianie, czy całowanie w usta – to wszystko podstarzały polityk robił w miejscach publicznych i przed kamerami.

Wiele osób już wtedy mówiło, że wygląda to co najmniej kontrowersyjnie. Jak widać – algorytmy Twittera również tak uważa.

