Arkadiusz Milik pojedzie grać w Marsylii

Francuskie media piszą, że Olimipique Marsylia pozyskał nowego „słynnego i wielkiego napastnika”. Chodzi o Arkadiusza Milika.

Dodano jednak, że pozyskanie 26-letniego Polaka nie jest jeszcze do końca dograne. RMC Sport donosi jednak o „bardzo bliskim” porozumieniu między OM a graczem. Klub z Marsylii podobno już się dogadał z SSC Napoli.

Milik trafi do OM na wypożyczenie na półtora roku z opcją wykupienia za 8 milionów euro (plus 4 miliony euro premii). Do dogadania ma pozostawać sprawa gwarancji dla polskiego piłkarza, że już nie wróci do Neapolu.

Arkadiusz Milik przeszedł z Ajaxu do SSC Napoli w 2016 roku za 32 mln euro. Kontrakt opiewał na pięć lat. Nie zgłoszono go już do rozgrywek w sezonie 2020/21. Łącznie rozegrał w barwach SSC Napoli 122 oficjalne mecze, w których strzelił 48 goli i zanotował 5 asyst.

Miał przejść do AS Roma, ale nic z tego nie wyszło. Milik przed odejściem chce uregulować z Neapolem zaszłe historie, m.in. z prawami do wizerunku. OM to jeden z najbardziej zasłużonych w historii klubów francuskich i zarazem na krajowym podwórku główny rywal paryskiego PSG. Podobno jest to klub europejski, który ma najwięcej kibiców w krajach Maghrebu.

Źródło: Le Figaro Sport