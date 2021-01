Będą czystki w amerykańskiej armii. Kandydat na szefa Pentagonu zapowiada parytety, politpoprawność i służbę zmiennopłciowców

Kandydat Joe Bidena na ministra obrony USA gen. Lloyd Austin zapowiedział we wtorek w Kongresie, że zamierza oczyścić szeregi amerykańskich sił zbrojnych z „rasistów i ekstremistów”. Zasygnalizował również, że strategia Pentagonu skupi się na Azji.

– Jeśli zostanę zatwierdzony (na stanowisko), będę mocno walczył, by wyplenić napaści seksualne, oczyścić nasze szeregi z rasistów i ekstremistów oraz stworzyć klimat, w którym wszyscy zdolni i chętni będą mieć szansę na służenie temu krajowi z godnością – zadeklarował Austin, zeznając przed senacką komisją sił zbrojnych w ramach procesu zatwierdzania go przez wyższą izbę Kongresu. Emerytowany generał US Army będzie pierwszym czarnoskórym szefem Pentagonu w historii USA.

Lloyd zapowiada więc przeprowadzenie czystek – oczyszczenie wojska z „elementów niepewnych” jak określali to komuniści. Biorąc pod uwagę to jak w na Zachodzie, a zwłaszcza w USA zakłamywane są pojęcia, jak definiowany jest rasizm, czy ekstremizm szybko okaże się, że kryteria spełniaj tylko gorliwi wyznawcy lewicy i politpoprawności.

Być może wzorem korporacji do armii wprowadzeni będą ci, którzy strzec będą „prawidłowych poglądów” politpoprawności i prowadzić lewicową indoktrynację. To nic nowego – w wojsku komunistycznym byli oficerowie polityczni.

Austin powiedział, że choć zadaniem Pentagonu jest obrona przed wrogami, to część z tych wrogów znajduje się wśród żołnierzy. Słowa te padły niedługo po tym, jak 12 członków Gwardii Narodowej wysłanych do Waszyngtonu, by chronić ceremonię inauguracji Joe Bidena zostało wysłanych do domu ze względu na ich związki z radykalnymi ugrupowaniami. Część organizacji, których członkowie mieli wtargnąć na Kapitol, jak paramilitarna Oath Keepers, złożona jest z byłych i czynnych członków sił zbrojnych i służb mundurowych.

Austin zapowiedział również starania na rzecz zwiększenia różnorodności w wojsku oraz zniesienie wprowadzonego przez administrację Trumpa zakazu służby dla osób zmiennopłciowych.

Pytany o sprawy międzynarodowe, Austin zapowiedział, że będzie kładł nacisk na wzmocnienie sojuszy wojskowych oraz że pod względem strategii priorytetem będzie Azja i równoważenie rosnącej potęgi Chin.

Wysłuchanie przed senacką komisją jest pierwszym krokiem ku zatwierdzeniu Austina przez Senat. Poza uzyskaniem większości głosów musi on również uzyskać zgodę Kongresu na wyłączenie go z zasad wykluczających świeżo emerytowanych wojskowych ze sprawowania kierowniczych funkcji w ministerstwie obrony.

We wtorek odbyły się również wysłuchania czterech innych kandydatów na członków gabinetu Bidena: szefa dyplomacji Antony’ego Blinkena, szefa ministerstwa bezpieczeństwa narodowego Alejandro Mayorkasa, dyrektor Wywiadu Narodowego Avril Haines oraz minister skarbu Janet Yellen.

Joe Biden obejmie w środę urząd prezydenta bez wybranych przez siebie kluczowych członków rządu. To efekt opóźnień w pracy Senatu, wciąż jeszcze kontrolowanego przez Republikanów. Proces ten może dodatkowo przedłużyć się z uwagi na planowaną senacką rozprawę dotyczącą impeachmentu odchodzącego prezydenta Donalda Trumpa.