Eurokraci po odejściu Donalda Trumpa… szczytują

Przewracamy stronę z Donaldem Trumpem, a Ameryka wraca na właściwy kurs – stwierdzają europejskie media głównego nurtu. Unia Europejska „po czterech długich latach ma przyjaciela w Białym Domu” – powiedziała w czasie debaty w Parlamencie Europejskim Ursula von der Leyen. Szefowa KE oferuje nawet Bidenowi „nowy założycielski pakt transatlantycki”.

Bruksela już zaprasza Bidena na spotkanie z „przywódcami europejskimi” w celu „wspólnego zbudowania nowego paktu założycielskiego” dla stosunków transatlantyckich. „Dzisiejszy dzień przynosi dobre wieści: Stany Zjednoczone wracają, a Europa jest gotowa ponownie z zaufanym partnerem połączyć się, aby tchnąć nowe życie w nasz cenny sojusz” – mówiła szefowa KE Ursula von der Leyen.

Oświadczyła, że Biden „będzie niósł przesłanie ponownego zjednoczenia niezwykle podzielonego narodu. Świat będzie patrzył, jak USA wracają w jego stronę. To, co stanie się dziś, będzie pokazem odporności amerykańskiej. Pokaże, że po czterech długich latach Europa ma przyjaciela w Białym Domu”.

Von der Leyen cieszyła się też, że pierwszy raz w historii wiceprezydentem USA zostanie kobieta – Kamala Harris. „To jest moment, na który czekaliśmy od dawana. Jesteśmy gotowi rozpocząć na nowo relacje z naszym najstarszym i najbardziej zaufanym partnerem” – mówiła niemiecka polityk.

Wyraziła zadowolenie z tego, że nowy rząd amerykański zamierza powrócić do paryskiego porozumienia klimatycznego. „To będzie mocny akcent na początku naszej współpracy” – wskazała.

O „lepszym świecie” mówił z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. To on zaprosił prezydenta Bidena do UE i zaproponował nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli równolegle ze szczytem NATO.

Charles Michel jeszcze podczas debaty w PE 19 stycznia dodał, ze „Europejczycy powinni wziąć swój los we własne ręce” i „promować swoje wartości”. Dla tego polityka pola współpracy, pola „walką z pandemią”, to „zmiany klimatyczne” i „wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa i pokoju”. Zapowiedział te z „ochronę demokracji” i „praworządności”.

Źródło: AFP/ PAP