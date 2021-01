Joanna „nie pucz, kiedy odjadę” Mucha opuszcza KO i dołącza do ugrupowania Hołowni [VIDEO]

Szykuje się kolejny transfer do ugrupowania Szymona Hołowni. Joanna Mucha, wokalistka z czasów „puczu” z 2016 roku, ma opuścić Koalicję Obywatelską i zasilić szeregi Polski 2050.

Z doniesień Onetu wynika, że Mucha ogłosi decyzję podczas konferencji prasowej. Transferu tego jednak nie skonsultowano z lokalnymi działaczami Polski 2050. Lider lubelskiej sekcji ruchu Hołowni, Jakub Jakubowski, ogłosił swoją rezygnację.

– Rok temu dołączyłem do Ekipy Szymona, wiedząc że jestem gotów poświęcić jej część swojego życia. Chciałem pomóc nadawać polskiej polityce nową jakość, wspólnie z tysiącami zwykłych ludzi myślących: „Dość!”, zbudować coś innowacyjnego, zasypać podziały, rozmawiać, zauważać i kumulować dobrą energię. Dziś ta przygoda dobiega końca. Poznałem dziesiątki wspaniałych ludzi ze wszystkich powiatów województwa lubelskiego, ze wszystkich innych województw i z zagranicy. Setki spotkań, tysiące działań, dziesiątki tysięcy wiadomości i miliony myśli o lepszej Polsce. To zostanie ze mną na zawsze! Dziękuję Wam za to. Dzięki Szymon! – mówił cytowany przez Onet Jakubowski.

W poniedziałek do ruchu Szymona Hołowni dołączył także Jacek Bury. Senator był związany z PO. Wcześniej polityk wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że swoją decyzją chce zamanifestować, że „nie musimy być zakładnikami partii”. – Możemy być ludźmi niezależnymi, którzy współpracują z każdym, kto stoi po stronie demokratycznej opozycji. Wierzę, że jest to możliwe – dodał.

Źródła: Onet/YouTube