Joe Biden zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rusza lewicowa ofensywa w Ameryce

Przed zaprzysiężeniem Bidena przysięgę złożyła wiceprezydent USA Kamala Harris, która jest pierwszą kobietą na tym stanowisku.

W trwającej uroczystości uczestniczą członkowie Kongresu, byli prezydenci oraz dotychczasowy zastępca Trumpa Mike Pence.

Breaking News: Joe Biden is sworn in as the 46th president. With his hand on a five-inch-thick Bible that has been in his family for 128 years, President Biden recited the 35-word oath of office swearing to “preserve, protect and defend the Constitution." https://t.co/0TE52oObpE pic.twitter.com/fzev902kN9

— The New York Times (@nytimes) January 20, 2021