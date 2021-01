Karty są seksistowskie, bo król jest zbyt ważny. Nadchodzi nowe: karty neutralne płciowo

Karty są seksistowskie, bo król jest w nich ważniejszy od królowej – tak twierdzi 23-letnia absolwentka psychologii sądowej z Holandii – Indy Mellink. Stworzyła więc talię poprawną politycznie.

Król jest w kartach silniejszy od królowej, więc oznacza to, że karty są seksistowskie. Proste? Proste. W szachach co prawda to królowa jest mocniejsza, ma więcej ruchów itd., ale lewicowcy albo to ignorują, albo – co prawdopodobne – nie potrafią grać w szachy.

Indy Mellink z Niderlandów postanowiła rozwiązać ten palący ludzkość problem kart. Stworzyła talię neutralną płciowo: ze sztabkami złota i innymi obrazkami jak dla dzieci.

– Jeśli mamy tę hierarchię, że król jest wart więcej niż królowa, to ta subtelna nierówność wpływa na ludzi w ich codziennym życiu, ponieważ jest to po prostu inny sposób mówienia: „hej, jesteś mniej ważny” – stwierdziła Mellink w wywiadzie.

Niestety, dużo osób bierze dziewczynę na poważnie. Niby teraz to śmieszne, ale kto jeszcze kilka lat temu pomyślałby, że nie będzie można pomalować twarzy na czarno? Możliwe, że gra w tradycyjne karty już niedługo też będzie tego słynnego „faszyzmu”.

Mellink ma wsparcie ludzi – np. swojego ojca, który zamiast zastanawiać się co zrobił nie tak, jest dumny z córki. Miejmy nadzieję, że rozsądek w końcu weźmie górę, a te głupoty to tylko dziwna moda, która przeminie.

Źródło: Reuters