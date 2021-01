Kuriozum! Transfer Milika zawieszony. Prezes Napoli nie odpuszcza Polakowi

Wszystko wskazywało na to, że po wielu spekulacjach, niewypałach transferowych i spięciach z zarządem Napoli, Arkadiusz Milik w końcu zmieni klub. Wydawało się, że wszystko jest dogadane i Polakowi pozostała tylko przeprowadzka.

Nic z tego! Po niewypałach transferowych z lata, kiedy z różnych powodów Milik nie przeszedł m.in. do Juventusu, Romy czy Fiorentiny, później zimą do Atletico, teraz wiele wskazuje na to, że mamy kolejne fiasko.

Na samym finiszu transferu okazało się, że prezes Napoli Aurelio De Laurentis ma specjalne życzenie. Czym może zniszczyć polskiemu napastnikowi szansę na opuszczenie Neapolu jeszcze zimą, a tym samym odbierze mu nadzieję na udział w Euro 2020 z reprezentacją Polski. CZYTAJ DALEJ -> NASZFUTBOL.PL.