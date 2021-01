Ostatni ułaskawiony przez Trumpa to znany raper Lil Wayne. Oto pełna lista

Raper Lil Wayne znalazł się wśród 73 ostatnich osób ułaskawionych przez prezydenta Donalda Trumpa. Oprócz niego Trump ułaskawił rapera Kodaka Blacka.

Muzycy usłyszeli zarzuty m.in. nielegalnego posiadania broni palnej. Ze względu na wcześniejsze wyroki groziło im wydłużenie kary pozbawienia wolności.

Kodak Black mógł spędzić za kratami 4 lata, a Lil Wayne w więzieniu federalnym nawet 10 lat. No korzyść muzyków przemawiała ich działalność charytatywna i wspieranie społeczności lokalnej.

#Breaking exclusive tea: Lil Wayne and Kodak Black have been notified they will be receiving a pardon from outgoing POTUS Donald Trump pic.twitter.com/rZQll4zfvO

— The Executive Tea (@executive_tea) January 18, 2021