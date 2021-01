PILNE! Wybuch w Madrycie. Kilka osób nie żyje [VIDEO]

W centrum Madrytu doszło w środę po południu do silnej eksplozji – podała hiszpańska telewizja TVE. Co najmniej trzy osoby nie żyją.

Z relacji mediów wynika, że w efekcie wybuchu, którego przyczyny nie są na razie znane, całkowicie zniszczone zostały trzy najwyższe piętra jednego z budynków.

Na miejscu eksplozji obecni są już policjanci, straż pożarna oraz służby medyczne. Zginęły co najmniej 3 osoby, a kilkanaście jest rannych. Część z nich to przechodnie, na których spadły odłamki gruzu. Burmistrz Madrytu Jose Luis Martinez-Almeida twierdzi, że do wybuchu mogło dojść w wyniku wycieku gazu. prawdopodobnie wskutek wycieku gazu – poinformował burmistrz hiszpańskiej stolicy

Z informacji publicznej stacji wynika, że eksplozja nastąpiła po godz. 15 w sześciopiętrowym budynku przy ulicy Toledo w centrum Madrytu. Znajduje się on pomiędzy szkołą oraz domem spokojnej starości.

Dostęp do miejsca zdarzenia został już zablokowany przez funkcjonariuszy policji. Na teren wybuchu przybyły służby medyczne oraz strażacy, którzy rozpoczęli wstępne oględziny miejsca zdarzenia.

