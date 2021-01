Produkowana masowo w Indiach szczepionka Astra-Zeneca trafia do innych krajów

Indie eksportują swoje pierwsze szczepionki przeciwko Covid-19. Hindusi wysłali pierwsze partie tej szczepionki na Malediwy i do Bhutanu. Kolejka zagranicznych odbiorców jednak się szybko wydłuża.

Rząd Indii poinformował, że Malediwy otrzymały w środę 19 stycznia 100 000 dawek szczepionki Covishield. To szczepionka opracowana przez AstraZeneca-Oxford i produkowana przez Serum Institute of India (SII). To największy producent szczepionek na świecie.

Do Bhutanu poleciało 150 000 dawek tej samej szczepionki. Kolejne transporty przewidziano dla Bangladeszu, Nepalu, Birmy na na Seszele. W sumie Indie planują zaoferować swoim sąsiadom około 20 milionów dawek.

Na swoje porcje czekają Sri Lanka, Afganistan, Mauritius, a także Brazylia i RPA. Na liście potencjalnych odbiorców są też inne kraje Południowej Ameryki i Afryki, a także byłe republiki sowieckie.

Eksport odbywa się kosztem oczekiwania na szczepionkę ponad miliarda Hindusów. Ocenia się jednak, że to część indyjskiej polityki zagranicznej i wzmocnienia swoich wpływów w rywalizacji z Chinami.

W samych Indiach, liczących 1,3 miliarda mieszkańców kampanię szczepień rozpoczęto w sobotę 16 stycznia. Stosuje się właśnie szczepionkę Covishield oraz Covaxin opracowany przez indyjską firmę Bharat Biotech. W przypadku tej ostatniej badania kliniczne III stopnia nie zostały jeszcze zakończone.

Źródło: AFP/ Le Figaro