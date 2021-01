To zmienia spojrzenie na powstawanie wszechświata. Odkryto najstarszą czarną dziurę w kosmosie. Ma masę 1,6 miliarda naszych Słońc

Astronomowie odkryli najstarszą jak dotąd czarną dziurę we wszechświecie. Monstrum ma masę 1,6 miliarda Słońc i leży w centrum najodleglejszego znanego kwazaru.

Astronomowie z Uniwersytetu Arizona i Obserwatoriów Maunakea na Hawajach – Gemini North i WM Keck Observatory – dokonali odkrycia, które zmienia spojrzenie na historię wszechświata. W odległości 13. miliardów lat świetlnych od Ziemi odkryli czarną dziurę o masie 1,6 miliardów Słońc. Zasila ona swą energia otaczający ją kwazar.

Kwazary to najjaśniejsze obiekty we wszechświecie, choć nie są gwiazdami. Emitują ogromne dawki promieniowania. Odkryty kwazar ma jasność tysiąca Dróg Mlecznych. Ten, który odkryto, jest największym jaki do tej pory zaobserwowano. Powstał zaledwie 670 milionów lat po Wielkim Wybuchu, który miał dać początek wszechświatowi.

Odkrycie zaprzecza temu, jak do tej pory rozumiano mechanizm powstawania czarnych dziur, a nawet całych galaktyk. Znajdująca się w centrum nowoodkrytego kwazaru J0313-1806 czarna dziura jest – w świetle dotychczasowych teorii – zbyt duża. Czarne dziury powstają w wyniku zapadania się gwiazd. Grawitacja obiektów jest tak duża, że pochłaniają one całą materię znajdująca się w zasięgu oddziaływania i w ten sposób rosną.

Problem polega na tym, że nowoodkryta czarna dziura miała za mało czasu, by urosnąć do takich rozmiarów. Powstawała wtedy, kiedy rodziły się pierwsze gwiazdy. Naukowcy z Uniwersytetu Arizona obliczyli, że nawet gdyby ziarno czarnej dziury powstało zaraz po pierwszych gwiazdach wszechświata i rosło tak szybko, jak to możliwe, potrzebowałoby masy początkowej wynoszącej co najmniej 10 000 Słońc.

Co więcej galaktyka, w której znajduje się kwazar J0313-1806, przechodzi gwałtowne formowanie się gwiazd, tworząc nowe gwiazdy 200 razy szybciej niż Droga Mleczna.

Według naukowców odkrycie jest przełomem, jeśli chodzi o badanie początków wszechświata, i zmienia teorie dotyczące tego, jak powstają czarne dziury i kwazary