Albicla, czyli „Polski Facebook” dla PiS od Sakiewicza, to totalna porażka

Tomasz Sakiewicz i jego „Słowo Niezależne” stworzyło portal społecznościowy dla prawdziwych Polaków. Albicla miała być odpowiedzią na cenzurę na Facebooku.

Jednak portal stworzony przez wielbicieli PiS okazał się gigantyczną fuszerką. Szturm trolli był najmniejszym z problemów Sakiewicza.

Albicla miała całą masę błędów, a co gorsza, dane użytkowników był na wyciągnięcie ręki… Start portalu zamienił się w gigantyczny skandal.

Okazało się m.in., że regulamin strony zawiera odnośniki do Facebooka. Część fragmentów regulaminu wygląda jak wprost skopiowana z… samego Facebooka.

Ponadto chcący stworzyć konto na nowym portalu natrafili na szereg problemów. Np. sporo osób nie otrzymało e-maila potwierdzającego.

A co za tym idzie nie mogą zalogować się do portalu.

Jednak największym skandalem okazała się baza loginów i haseł. Ku zaskoczeniu ekspertów od bezpieczeństwa baza z danymi użytkowników… była banalnie prosta do przejęcia.

Portal @AIbicla oprócz problemów z bezpieczeństwem, dostępem do bazy danych użytkowników i haseł, ma też politykę prywatności, która ma się nijak do tego co się dzieje na stronie. Ciasteczka i skrypty śledzące, dane wysyłane do Gemius i Google https://t.co/SJYFCDOPtd#Albicla pic.twitter.com/AxK9r3W9Q8

— Internet. Czas działać! 🌎 (@it_czas_dzialac) January 21, 2021