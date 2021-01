Donald Trump napisał do Bidena „bardzo życzliwy” list. Nowy prezydent nie chce ujawnić treści

Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Joe Biden, wyznał, że prezydent Donald Trump podtrzymał tradycję i napisał do niego „bardzo życzliwy list”.

– Prezydent [Donald Trump – red.] napisał bardzo życzliwy list – powiedział Joe Biden podczas konferencji prasowej w gabinecie owalnym. – Ponieważ to kwestia prywatna, nie będę o tym mówić, dopóki nie porozmawiam z nim – zastrzegł.

Więcej na ten temat powiedział jeden z doradców Donalda Trumpa. Wyjawił, że list do Joego Bidena jest „osobistą notatką”, którą sporządził Trump.

„Nowoczesną tradycją jest, że ustępujący prezydenci pisali listy do swoich następców i zostawiali je im w Gabinecie Owalnym […]. Chociaż może się to wydawać zaskakujące, Trump podtrzymał tę tradycję, mimo że zignorował każdy inny element pokojowego przekazania władzy. Ma to jednak związek z tym, jak entuzjastycznie on sam zareagował z powodu listu, który otrzymał od prezydenta Baracka Obamy” – czytamy na portalu telewizji CNN.

Rzeczywiście pamiętamy, że Donald Trump bardzo docenił list, który zostawił mu Obama. – Był obszerny, złożony i przemyślany. Napisanie go musiało zająć dużo czasu. Doceniam to – powiedział Trump w wywiadzie dla ABC News.

Źródło: CNN, ABC News