Nadciąga „nowy polski ład”. Władza zapowiada „przejście do następnego rozdziału”. Ostatniego?

Myślę, że szczegóły dotyczące „nowego polskiego ładu” będziemy mogli poznać za ok. miesiąc – poinformował w czwartek wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Podkreślił, że projekt ma być rodzajem „przejścia do następnego rozdziału”, które uwzględni gospodarcze i społeczne konsekwencje domniemanej pandemii.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego w najbliższym czasie zaprezentowany ma być „nowy polski ład” zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii.

Pytany o tę kwestię na antenie Poranka Rozgłośni Katolickich Siódma9 wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślał, że chodzi o projekt programu w dużej mierze gospodarczego, ale nie tylko.

„To ma być rodzaj przejścia do następnego rozdziału, z uwzględnieniem tego wszystkiego, co wydarzyło się w przeciągu ostatniego roku, tego, jak to wpłynęło na nas jako na społeczeństwo, ale również na naszą gospodarkę” – mówił wicerzecznik partii rządzącej, która wspomnianą gospodarkę właśnie zarzyna.

Jak dodał, projekt zakłada możliwość realizowania inwestycji, które pozwolą nam jak najszybciej wyjść w kryzysu. Kryzysu, dodajmy, który jest w dużej mierze „zasługą” obecnych władz.

„Myślę, że szczegóły będziemy mogli poznać w perspektywie miesiąca, może ciut mniej, ciut więcej” – powiedział Fogiel.

„Najpierw zwalczmy pandemię, to te najbliższe dwa, cztery, pięć miesięcy. Potem mam nadzieję na mocne odbicie gospodarcze. To tak z lotu ptaka dwa najważniejsze wydarzenia tegoroczne: cały czas jeszcze walka z epidemią, ale potem szybkie odbicie, powrót branż do pewnej popandemicznej normalności” – mówił premier na początku stycznia.

We wtorek Mateusz Morawiecki podkreślił, że w ramach „nowego polskiego ładu” rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych. Dzień wcześniej premier zaprezentował Umowę Partnerstwa Polski z UE na lata 2021-2027 o wartości 76 mld euro. Środki mają być przeznaczone m.in. na projekty infrastrukturalne, energetyczne, ochronę zdrowia i rozwój obszarów wiejskich.

O ile, w efekcie działań Mateusza Morawieckiego i jego rządu, będzie jeszcze co rozwijać.

NCzas/PAP