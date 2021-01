Oto nowy trener naszych piłkarzy. Prezes PZPN Zbigniew Boniek ogłosił nazwisko selekcjonera reprezentacji Polski [VIDEO]

– Była to decyzja przemyślana, wyważona, ale zaskakująca, bo nikt się jej nie spodziewał – powiedział podczas konferencji prasowej prezes PZPN Zbigniew Boniek o zwolnieniu Jerzego Brzęczka. Co najważniejsze poznaliśmy też nowego selekcjonera reprezentacji!

Za co poleciał Brzęczek?

Boniek podkreślił, że decyzję o zwolnieniu Brzęczka podjął „po dogłębnej analizie” i było to dla niego bardzo trudne. Dalej tłumaczył, że były już selekcjoner cieszył się jego zaufaniem, dlatego zdecydował się na jego zatrudnienie latem 2018 roku, ale w tym momencie nie widzi już możliwości dalszej współpracy.

Prezes wytłumaczył też dlaczego nie zwolnił Brzęczka na gorąco zaraz po nieudanym zgrupowaniu w listopadzie, kiedy Polska zagrała fatalny mecz z Włochami i przegrała z końcówce z Holandią.

– Albo brzytwa, czyli zwalniamy, albo analiza. Ja jestem za tą drugą opcją – tłumaczył decyzję o pozostawieniu wtedy trenera na stanowisku. Zaznaczył, że ten okres był też dla niego o tyle gorący, że sam musiał poddać się drobnej „operacji oka”.

– Natomiast potem, analizując wszystkie „za i przeciw”, analizując wszystko spokojnie, doszedłem do wniosku, że ta kadra w tej konfiguracji nie mogłaby pójść do przodu. Mecze, które nas czekają zarówno w eliminacjach do mistrzostw świata, jak i w mistrzostwach Europy powodują, że kadra musi pójść do przodu – mówił.

– Z całym szacunkiem dla trenera Brzęczka, w moim przekonaniu i ludźmi, z którymi się konsultowałem, trudno żeby kadra poszła do przodu – powiedział i dodał, że „motywy były czysto sportowe”.

Prezes tłumaczył, że nie może być sytuacji, w której z trenera robi się kozła ofiarnego.- Drużyna, gdzie presja nie jest rozłożona równomiernie na piłkarzy i trenera nie może wygrywać – podsumował.

Paulo Sousa nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Boniek oświadczył też, że zastanawiał się nad zatrudnieniem kolejnego szkoleniowca.

– Miałem czas, żeby się zastanowić kto może być nadzieją, żeby tą reprezentację złapać. Miałem różnego rodzaju myśli, trochę ludzi w świecie piłkarskim znam – stwierdził i zdradził, że wykonał kilka telefonów, żeby skonsultować, kto mógłby być najlepszym kandydatem.

– Jestem zwolennikiem trenerów polskich. Myślałem o tym czy jest ktoś w Polsce, kto mógłby przejąć reprezentację. Myślę, że na ten moment najlepszym kandydatem były trener Nawałka, ale odgrzewanie pewnych kwestii to nie o to chodzi – mówił.

Chwilę później obwieścił, że nowym selekcjonerem biało-czerwonych został portugalski szkoleniowiec Paulo Sousa.

– Ten trener może reprezentacji pomóc, może z niej więcej wyciągnąć. Na tym etapie trener z zagranicy jest najlepszą opcją – skwitował Boniek.

– Witam na pokładzie bardzo serdecznie pana Sousę – dodał.

50-letni szkoleniowiec zaprezentował się podczas krótkiego nagrania wideo, wyrażając nadzieję, że Polska będzie dumna ze swojej drużyny narodowej.

Były reprezentant Portugalii zbierał doświadczenie trenerskie w liczących się w Europie klubach, jednak w żadnym nie zagrzał miejsca na dłużej. W swoim CV ma m.in. Queens Park Rangers, Swansea City, Leicester City, FC Basel czy Fiorentinę.

Portugalczyk rozpocznie pracę z polskimi piłkarzami w marcu, kiedy biało-czerwoni rozegrają pierwsze mecze eliminacji mistrzostw świata 2022 w Katarze: z Węgrami (25.03), Andorą (28.03) i Anglią (31.03).

Źródła: NCzas.com, PAP