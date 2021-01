Sommer LIVE: Goodbye Trump, bunt przedsiębiorców, gabinet Bidena [VIDEO]

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” dr Tomasz Sommer odpowiadał na pytania czytelników i widzów. O co pytali tym razem?

Dr Tomasz Sommer wziął udział w kolejnym Q&A z czytelnikami „Najwyższego Czasu!” oraz widzami naszych audycji wideo.

Redaktor naczelny „Najwyższego Czasu!” zapowiedział, że w marcu albo kwietniu planuje zorganizować konferencję z okazji 31-lecia naszego tygodnika. Ubiegłoroczna, 30. rocznica, została uniemożliwiona przez lockdowny.

Pytany o Szymona Hołownię dr Sommer wskazał, że nie ogląda audycji z nim, bo zawsze, gdy go widzi, to zaczyna być senny. Natomiast pytany o masonerię i jej wpływ na losy świata redaktor stwierdził, że jest on raczej mniejszy niż niektórzy go przedstawiają.

Czytelnicy dopytywali redaktora czy chodzi do Kościoła i słucha Radia Maryja. Dr Sommer odpowiedział, że do Kościoła owszem chodzi, mimo, że nie jest zadowolony z obowiązku noszenia maseczki, za to Radia Maryja raczej nie słucha, bo nie odpowiada mu sposób w jaki przekazuje informacje.

Dr Sommer wskazał, że niedługo nasze audycje zyskają nowego prowadzącego lub prowadzącą. Nasze audycje cieszą się dużym zainteresowaniem i niebawem będziemy potrzebować dodatkowych rąk do pracy.

Pytany o koncesję dla TVN 24 dr Sommer stwierdził, że PiS zrobi wszystko, aby nie wygasła. Koncesja kończy się w tym roku.

Czytelnicy pytali też o pierwszego transwestytę w amerykańskiej administracji. Dziennikarz ocenił, że ekipa Joe Bidena raczej nie miała problemu z dobraniem „takiego” przedstawiciela.

Źródło: Tomasz Sommer Extra