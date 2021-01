Sztokholm ubogacony. Rekordowa liczba zamachów bombowych w stolicy Szwecji

W 2020 roku doszło w Sztokholmie do 32 eksplozji o podłożu kryminalnym. To rekordowa liczba w historii szwedzkiej stolicy.

Co półtora tygodnia w Sztohholmie dochodzi do eksplozji ładunków wybuchowych. Według oficjalnych statystyk w 2020 roku odnotowano ich 32 – najwięcej w historii szwedzkiej stolicy. W 2019 roku doszło do 28 zamachów bombowych, a w 2018 do 23. Najczęściej miały one podłoże kryminalne – były efektem porachunków gangów, choć zdarzały się też ataki terrorystyczne na posterunki policji.

Portal Nyheter Idag – powołując się na policyjne statystyki – podaje, że w całym kraju odnotowano 107 wybuchów i zamachów. To o 20 procent mniej niż rok wcześniej, kiedy było ich 133. Spadek związany jest z ograniczeniem aktywności i podróży w związku z pandemią, mimo, iż Szwecja wprowadziła stosunkowo małe restrykcje.

– Nie jestem zadowolony, że było tyle wybuchów. Jednak jestem zadowolony z tego, że rozpracowujemy siatki przestępcze – mówi Robert Karlsson, zastępca komendanta regionalnego policji w Sztokholmie.- Udało nam się zapobiec poważnym przestępstwom, takim jak eksplozje, morderstwa i usiłowania zabójstw – dodał i stwierdził, że funkcjonariusze opracowali nowe metody śledcze przy dochodzeniach w sprawie eksplozji i materiałów wybuchowych.

Do 2020 roku bardzo mało śledztw kończyło się wyrokami skazującymi. W 2019 roku prowadzono 257 spraw związanych z zamachami, czy produkcją i posiadaniem materiałów wybuchowych. Skazano zaledwie 7 osób.

O ile w całej Szwecji odnotowano mniej zamachów bombowych niż rok wcześniej, o tyle po raz kolejny zwiększyła się liczba strzelanin. I tak w 2020 roku odnotowano ich 366, podczas gdy rok wcześniej 334. W strzelaninach zginęło 47 osób. Rok wcześniej 42.

Tego typu morderstwa to również najczęściej efekt porachunków gangów. Dochodzi do nich głównie w dzielnicach o dużej liczbie imigrantów. Tam też miała miejsce rekordowa liczba zamachów bombowych. Na południu Szwecji w regionie obejmującym hrabstwa Blekinge, Kalmar, Kronoberg i Skåne, doszło łącznie do 40 zamachów bombowych.