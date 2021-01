Taka partia, że Mucha nie siada. Inni posłowie z PO też ponoć chcą uciec do Hołowni

Fani politycznego teatru głównego nurtu są w szoku, że Joanna Mucha odeszła z Platformy Obywatelskiej do Polski 2050 Szymon Hołowni. Szykuje się więcej odejść?

Sytuację w Platformie Obywatelskiej komentują m.in. ichni „oponenci” z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Według Adama Bielana z Porozumienia to nie jest ostatnie odejście.

– Joanna Mucha jest politykiem niezwykle zasłużonym dla Platformy. Była ministrem, była praktycznie w Platformie od samego początku, chyba od 19 lat, więc jest jednym z liderów. Jeżeli zapytałby pan na ulicy o liderów PO, to Joanna Mucha pewnie w pierwszej dziesiątce, dwudziestce się na pewno mieści. To nie jest szeregowy poseł i myślę, tak mówią mi moi znajomi z PO, że to nie jest ostatni transfer – stwierdził polityk w rozmowie z Jackiem Prusinowskim w Radiu Plus.

Kryzys w Platformie zdają się również dostrzegać jej czołowi politycy. Nad jego przyczyną zastanawia się były prezes tej partii.

– Pytanie jest, co się stało takiego w ostatnich dniach, tygodniach, miesiącach, że opuszcza Platformę. Wspierała Borysa Budkę w wyborach na szefa Platformy, była liderem listy w Lublinie. To jest decyzja zaproponowana przeze mnie zarządowi krajowemu i radzie krajowej. Była ważnym elementem PO. To jest dobre pytanie, bo zawsze szkoda, jeśli ktoś odchodzi, opuszcza Platformę Obywatelską-Koalicję Obywatelską, ale to jest pytanie do przewodniczącego partii i przewodniczącego klubu. Co takiego się stało w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, ostatnim roku, że Joanna Mucha opuszcza PO? – mówił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.

Czy już niedługo Polska 2050, dowodzona przez byłego telewizyjnego wodzireja, zajmie miejsce Platformy?

Źródło: Radio Plus, NCzas