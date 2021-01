Zgwałcił ciasto do pizzy. Sanepid ściga zboczeńca

Zboczeniec z pizzerii w Murowanej Gośliny (woj. wielkopolskie) ugniatał ciasto do pizzy penisem. Sanepid wszczął śledztwo.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu wszczęła postępowanie w sprawie pracownika pizzerii, który symulował seks z surowym ciastem. Nagranie ze zdarzenia trafiło również do mediów społecznościowych.

Rzeczniczka sanepidu powiedziała, że do tej pory nie wpłynęło oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Postępowanie zostało jednak wszczęte po informacjach prasowych oraz nagraniach udostępnianych na portalach społecznościowych.

Na filmie zboczeniec m.in. ugniata ciasto penisem.

– Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego oficjalnego zgłoszenia, też jednak śledzimy media społecznościowe i tradycyjne – stąd decyzja o wszczęciu postępowania. Chcemy sprawdzić na miejscu, jak działa ten lokal, czy sprzedaje żywność na wynos i czy było naruszenie przepisów sanitarno-higienicznych – powiedziała Cyryla Staszewska.

Teraz kontrolerzy sanepidu sprawdzą, czy w pizzerii w Murowanej Goślinie w województwie wielkopolskim doszło do naruszenia przepisów sanitarno-higienicznych oraz naruszenia bezpieczeństwa żywności.

Co bardziej szokujące, nagranie zboczeńca z ciastem do pizzy… miało powstać na potrzeby serwisu randkowego. Policja przekazała, że sprawa filmiku nie jest badana, ponieważ do tej pory nie wpłynęło żadne zgłoszenie.

Natomiast sanepid ma podać więcej informacji na temat tego zdarzenia w najbliższych dniach. Jeśli kontrola stwierdzi naruszenie przepisów, to właściciel może zostać ukarany mandatem.

Fala komentarzy w mediach społecznościowych sprawiła, że strona pizzerii została już usunięta z Facebooka. Telefon właściciela lokalu jest wyłączony.

Nie wiadomo, czy ciasto trafiło później do klientów.

Źródło: Polsat News / TVP.info