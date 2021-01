Jak działa imigracja. Afrykanie oskarżają lewicę o ograbianie biednych krajów z lekarzy

Afrykańscy profesorowie medycyny oskarżają Wielka Brytanie o ograbianie biednych krajów z lekarzy. Wszystko to ma dziać się w ramach zapewniania „różnorodności” w publicznej służbie zdrowia.

Profesorowie medycyny Johannes Fagan i Mahmood Bhutta w artykule opublikowanym w „South African Medical Journal” (SAMJ) oskarzyli publiczną służbę zdrowia Wielkiej Brytanii (NHS) o grabienie biednych afrykańskich krajów z lekarzy.

„Wielka Brytania ma już jeden z najwyższych odsetków ogólnej liczby zagranicznych wykwalifikowanych w swych specjalnościach lekarzy, ale nadal aktywnie zachęca i wspiera zagranicznych pracowników służby zdrowia do przeprowadzki” – piszą medycy.

„Obecne przepisy imigracyjne w Wielkiej Brytanii uznają wszystkich lekarzy (a także pielęgniarki, ratowników medycznych, radiologów, terapeutów zajęciowych oraz logopedów) za zawody, których brakuje, a imigrantom oferowane są takie stanowisko w NHS. Mają oni preferencje w uzyskaniu wizy i oferowana jest im pomoc przy przenoszeniu się. Taka postawa pokazuje jaka jest obojętność na bardzo poważny moralnie problem – drenowania mózgów” – piszą medycy.

Powołują się m.in na raport WHO, z którego wynika, że średnio jedna czwarta lekarzy w Afryce Subsaharyjskiej wyemigrowała do pracy w krajach gdzie są wyższe zarobki. Jednocześnie, wiadomo, że tylko 5% mieszkańców tych krajów ma dostęp do terminowych, bezpiecznych i niedrogich operacji. Tymczasem NHS nadal działa tak, by liczba lekarzy imigrantów nadal rosła m.in z powodu spełniania wymogów „różnorodności etnicznej”.

NHS planuje nadal rozwijać służbę zdrowia w oparciu o personel medyczny z zagranicy.

Problem drenowania biednych krajów z lekarzy ma tez swoja druga stronę niekorzystną dla samych Brytyjczyków. okazuje się, że aż 3/4 lekarzy pozbawionych z powodu błędów, braku umiejętności prawa do wykonywania zawodu kształconych było za granicą.

Dają o sobie znać też wielkie różnice kulturowe. Spośród pracowników medycznych oskarżonych o ekscesy, wykroczenia i przestępstwa na tle seksualnym aż 60 procent to cudzoziemcy.