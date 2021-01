KLR na liście płac Pfizera? Dr Sutkowski odpiera zarzuty: nawet nie wiem, ale to nic nie znaczy

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych oraz Rzecznik Prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce – dr Michał Sutkowski – był gościem Mediów Narodowych. Lekarz został zapytany o związki finansowe Kolegium z producentem szczepionek na Covid-19 – firmą Pfizer.

– Czy nie jest tak, że w 2019 roku, to kolegium [Kolegium Lekarz Rodzinnych, KLR -red.] otrzymało od koncernu Pfizer ponad 23 tysiące złotych? – zapytał dra Sutkowskiego prowadzący z Mediów Narodowych.

Rzeczywiście KLR współpracowało w przeszłości z firmą Pfizer wielokrotnie. Np. w 2009 roku KLR wraz z GSK Commercial sp. z o.o., Pfizer Polska sp. z o.o., Sanofi-Aventis sp. z o.o. oraz przy współpracy z firmą Bayer stworzyło Projekt Aktywizacji Grup Lekarskich Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

W 2020 roku łódzki oddział KLR współorganizował z firmą Pfizer warsztaty z drem hab. n. med. Marcinem Barylskim.

Takie ewentualne dofinansowanie nie byłoby więc niczym niezwykłym, tym bardziej, że Pfizer często finansuje projekty medyczne i badania osób i organizacji związanych z medycyną.

Dr Sutkowski uznał jednak to pytanie za oskarżenie i zaczął się zarzekać, że nawet jak KLR wzięło pieniądze, to ich lekarze wciąż pozostają obiektywni.

– Oczyw… No nawet jeżeli, to co w tym złego? – odpowiedział redaktorowi na pytanie o przyjęcie pieniędzy.

– Ja nawet nie wiem proszę pana, ja nawet nie wiem o tym. Tylko z całą mocą chcę powiedzieć, że jeżeli organizacja, która ma w swoim składzie 4 tys. członków otrzymuje grant z powodu na przykład jakiegoś tematu, to czy to oznacza, że my będziemy pod dyktando tej firmy mówili? – zapytał dr Sutkowski prowadzącego.

– Czy to jest takie trudno do zrozumienia? […] Na pewno państwo rozumiecie, że to nie oznacza, że ktoś ma głosić nieprawdę. Jeżeli miałbym głosić nieprawdę, to żadne pieniądze, by mnie do głoszenia tej nieprawdy nie przekonały. Amen. – dodał dr Sutkowski.

Źródło: YouTube/Media Narodowe Extra