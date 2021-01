Mentzen: Najbardziej po tyłku dostaną małe firmy, a państwo z korporacjami przejmą jeszcze większą część rynku

Sławomir Mentzen na Facebooku skomentował „Nowy Ład”, który zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. – Najbardziej po tyłku dostaną małe firmy, a państwo z korporacjami przejmą jeszcze większą część rynku – pisze Mentzen.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w styczniu przedstawiony zostanie polski „Nowy Ład”, który ma być odpowiedzią na działania rządu pod pretekstem mniemanej pandemii koronawirusa. To oczywiście nawiązanie do katastrofalnych w skutkach pomysłów z przeszłości.

– Przez nowy ład chcemy też odpowiedzieć na potrzeby, które wyłaniają się z pocovidowego obrazu, jak potężne wydatki na usprawnienie służby zdrowia i służb sanitarnych, przebudowa systemu edukacyjnego (…) to wszystko przekłada się na satysfakcję i bezpieczeństwo finansowe zwykłych Polaków – opowiadał premier Morawiecki.

W kształcie litery K

O odpowiedzi na kryzys przygotowywanej przez Premiera Morawieckiego pisze na Facebooku wiceprezes partii KORWiN Sławomir Mentzen. Jak podkreśla na razie możemy się jedynie domyślać czego należy się spodziewać po „Nowym Ładzie” Morawieckiego.

– Wiele wskazuje na to, że nowy model gospodarczy ma prowadzić do odbicia po kryzysie w kształcie litery K. Korporacje i spółki Skarbu Państwa mają iść w górę, jak prawe ramię tej litery, a drobny, polski biznes w dół, jak jej noga – pisze Mentzen.

– Co o tym świadczy? Spójrzmy na owoce tego co tu się wyprawia od miesięcy. Biedronka, Lidl i Auchan mogą cały czas działać, a sklep z ubraniami na franczyzie nie – dodaje. – Do McDonald’s ustawiają się długie kolejki, a cała reszta właśnie zmierza ku bankructwu.

– Hotele są zamknięte, a oferty ich wykupienia składają korporacje i państwo. A kto stracił na opodatkowaniu spółek komandytowych? Polskie rodzinne firmy – podkreśla Mentzen.

Jeżeli macie nieszczęście…

– Od miesięcy drobny, lokalny biznes jest gnojony, a korporacje w spokoju sobie działają, korzystając z tanich kredytów i lobbując dla siebie wyłączenia z obostrzeń – podkreśla Mentzen.

Mentzen przypomina między innymi, iż władza szykuje się do ozusowania umów zlecenie oraz umów o dzieło, co będzie kolejnym ciosem przede wszystkim w młodych Polaków.

– Jakie będą efekty? Koszty, a więc i ceny wzrosną, już najwyższa w UE inflacja będzie jeszcze wyższa, a wynagrodzenia spadną – dodaje. – Najbardziej po tyłku dostaną małe firmy, a państwo z korporacjami przejmą jeszcze większą część rynku.

– Zapamiętajcie kształt litery K, symbolizujący los, jaki wam szykuje premier Morawiecki, jeżeli macie nieszczęście być na prawej nodze tej złowieszczej litery – podsumowuje polityk.