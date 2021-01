Po roku teleporad za lekarza zapłacimy drożej. Składka zdrowotna ZUS wzrośnie. Walczą z COVID do ostatniego przedsiębiorcy?

W 2021 roku składki zdrowotne ZUS wzrosną. Nie wiadomo dlaczego rządzący uważają, że wyjątkowo ciężki rok dla przedsiębiorców to dobry moment na zwiększanie ich kosztów.

Składka ZUS za miesiące styczeń – grudzień w 2021 roku wyniesie 381,81 (do odliczenia 328,78) – jest to wzrost rok do roku o 5,4 proc.

Wraz z pozostałym świadczeniami ZUS będzie wynosił 1380,18 zł bez chorobowego i 1457,49 z chorobowym.

Warto, aby zastanowić się skąd ta podwyżka. Czy w 2020 roku jakość świadczeń lekarskich podniosła się o tyle, że warto dodatkowo wynagrodzić to ZUSowskim biurokratom? No chyba nie.

Teleporady nie tylko były kabaretową parodią wizyty lekarskiej – przyczyniły się też do zgonów pacjentów. Pod względem ilości zgonów zaś rok 2020 pobił kilka rekordów.

To może przedsiębiorcom wiodło się tak dobrze w zeszłym roku, że władza stwierdziła: „Aaa, stać ich na to!”. Też nie. To był, według niektórych komentatorów, najcięższy rok dla polskiej gospodarki od końca II wojny światowej.

Co więc strzeliło do głów naszym czcigodnym rządzącym, iż stwierdzili, że to dobry pomysł? Jak to się mogło stać?

Nasi południowi sąsiedzi – Czesi – wprowadzają obniżki podatków i wolnościowe reformy, by ulżyć przedsiębiorcom, a nasz rząd zachowuje się tymczasem, jakbyśmy byli bogatym krajem skandynawskim.

Pytanie ilu przedsiębiorców będzie w stanie to udźwignąć?

Źródło: zus.pox.pl