Władza okradnie Polaków z wypłat? Rząd chce ozusować umowy o dzieło i wszystkie zlecenia

„Rząd planuje w pełni ozusować każdą dodatkową umowę. I to nie tylko umowy zlecenia, ale także umowy o dzieło” – informuje portal prawo.pl. Przyczyni się to do obniżenia wypłat osób, które pracują na tego typu umowach.

Rząd dosłownie wybierze pieniądze z wypłata Polaków pracujących na umowach, które do tej pory były nieozusowane. „Zdaniem ekspertów, to szkodliwe rozwiązanie, które o 30 proc. podwyższy koszty pracy i obniży wynagrodzenia pracowników. Niezrozumiałe działanie w pandemii, które uderzy w całą gospodarkę i w PPK” – twierdzi prawo.pl.

„Celem projektu jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, w tym ujednolicenie zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń, a także usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek” – czytamy w rządowej informacji dot. projektu.

Eksperci krytykują etatystyczne zapędy pisowskiego rządu. Wskazują na szkodliwość tych antypracowniczych działań.

– Pojawił się i wraca projekt wysunięty przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we wrześniu ub. r., zmiany architektury tzw. zbiegów umów. Mówiąc wprost – planuje się „ozusować” każdą następną umowę zlecenia do podstawy wymiaru, a także umowy o dzieło. To oznacza odejście od obowiązującej zasady, że pierwsza umowa jest w pełni ozusowana, a od każdej kolejnej opłacana jest wyłącznie składka zdrowotna. W ten sposób cywilnoprawny charakter umów zlecenia i o dzieło ma być de facto kosztowo zrównany z umowami z kodeksu pracy – mówi serwisowi Prawo.pl dr Wojciech Nagel, członek Zespołu Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, ekspert Business Centre Club ds. ubezpieczeń społecznych.

KoLiber i inne organizacje apelują: NIE dla ozusowania zleceń!

„Sprzeciwiamy się planom opodatkowania umów zleceń” – informuje na FB Stowarzyszenie KoLiber. Konserwatywno-wolnościowa organizacja podpisuje się pod listem Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej w tej sprawie.

„Zlikwidowane mają być obecne regulacje pozwalające na niższe oskładkowanie dodatkowych umów zlecenia zawartych przez osobę odprowadzającą wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy, z której wynagrodzenie jest przynajmniej równe wysokości minimalnego ustawowego wynagrodzenia” – informuje Stowarzyszenie KoLiber.

„Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej wraz z innymi, niżej wskazanymi, organizacjami pozarządowymi wyraża poważne i głębokie zaniepokojenie ostatnimi rządowymi planami wprowadzenia pełnego oskładkowania wszystkich umów zlecenia” – czytamy na stronie petycji.

„Obowiązujące przepisy prawa stanowią, że od dodatkowych umów zlecenia odprowadzana jest wyłącznie składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Wyłącznie jedna z zawartych umów – może to być umowa o pracę albo jedna z umów zlecenia, w przypadku gdy dana osoba zawarła ich więcej niż jedną – obciążona jest wszystkimi składkami na ubezpieczenia społeczne, także po stronie pracodawcy/ zleceniodawcy. Rozwiązanie to pozwala na znaczące zmniejszenie całkowitego kosztu pracy. W konsekwencji, przy niższych, niż w przypadku w pełni oskładkowanej umowy, kosztach pracy zleceniobiorca uzyskuje relatywnie wyższe wynagrodzenie netto” – opisują korzystny, dla przedsiębiorcy i pracownika, mechanizm autorzy listu.

„To preferencyjne rozwiązanie posiada szczególnie duże znaczenie i jest często stosowane przez organizacje „trzeciego sektora”” – czytamy dalej.

Petycję można podpisać TUTAJ.

Źródło: prawo.pl, libertea.pl