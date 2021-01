Kaczyński się trzyma, Ziobro i Gowin bez szans. Hołownia zatopi KO? [NAJNOWSZY SONDAŻ]

Najnowszy sondaż pokazuje, że Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro i Porozumie Jarosława Gowina nie mają szans przy samodzielnym starcie. Polska 2050 szkodzi wynikowi Koalicji Obywatelskiej.

Dziennik „Fakt” opublikował najnowszy sondaż pracowni IBRiS. Badanie pokazuje, że PiS traci władzę, ale Szymon Hołownia może odebrać Koalicji Obywatelskiej szansę na prześcignięcie Jarosława Kaczyńskiego.

PiS w sondażu zdobyło 32,3 proc. poparcia. Druga jest Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska) z wynikiem 20 proc.

Na trzecim miejscu jest odbierający KO poparcie (i parlamentarzystów) Szymon Hołownia i jego Polska 2050. Jego wynik to 13,5 proc.

Oznacza to, że gdyby Hołownia i KO wystartowały razem, to miałyby wyższy wynik od PiS. A to ważne przy podziale mandatów przy użyciu metody D’Hondta.

Kolejne miejsce zajmuje Lewica z wynikiem 7,7 proc.

Tuż za nią jest Konfederacja z wynikiem 6,6 proc.

Ostatnią partią, która ma szanse wejść do Sejmu jest PSL. Wynik ludowców to 5 proc., co stawia ich na progu wyborczym.

Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry w badaniu zyskała zaledwie 1,2 proc., a Porozumienie Jarosława Gowina 1 proc.

Aż 13 proc. badanych nie potrafiło wybrać partii, której chciałoby oddać swoje poparcie.

