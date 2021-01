Niedziele handlowe w 2021 roku. Zobacz wykaz dat

Terminarz niedziel handlowych na 2021 rok. Przed nami ponad jedenaście miesięcy w trakcie, których sklepy będą otwarte w siedem niedziel. Pierwszy taki termin już 31. stycznia.

Najbliższa niedziela handlowa przypada na 31. stycznia.

Później do końca roku do sklepu siódmego dnia tygodnia, będziemy mogli się wybrać tylko sześć razy.

Terminarz niedziel handlowych na rok 2021:

31 stycznia;

28 marca;

25 kwietnia;

27 czerwca;

29 sierpnia;

12 grudnia;

19 grudnia;

Ustawa o zakazie handlu przewiduje 32 wyłączenia. Zamykać się nie muszą m.in. cukiernie, lodziarnie, stacje paliw, kwiaciarnie, sklepy z prasą.

Przedsiębiorcy, którzy nie będą stosować się do przepisów mogą ponieść tego srogie konsekwencje. Za otwarcie sklepu w niedzielę niehandlową grozi od 1 tys. zł do 100 tys. zł, natomiast w przypadku uporczywego łamania ustawy to nawet kara ograniczenia wolności.

Dodatkowo w sklepach obowiązują specjalne środki sanitarne. Klienci zobowiązani są zasłaniać nos i usta, a placówki muszą mieć płyn do dezynfekcji rąk i rękawiczki jednorazowe.

Co najmniej do końca stycznia potrwa kwarantanna narodowa. Oznacza to, że zamknięte będą m.in. galerie handlowe, oprócz sklepów, które zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli np. sklepów spożywczych, aptek i drogerii.

Źródło: RMF FM