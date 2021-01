Sławomir Mentzen: Czas rozmów się skończył. Teraz został jedynie opór

Sławomir Mentzen, wiceprezes partii KORWiN i prezes Kongresu Polskiego Biznesu, w rozmowie z „Polska The Times” skomentował akcję #otwieraMY i bunt przedsiębiorców. Jak przekonuje, to jedyne wyjście z sytuacji.

Akcja #otwieraMY zatoczyła naprawdę szerokie kręgi. Jak szacuje Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej po 18 stycznia otworzyło się około 20 tysięcy lokali gastronomicznych w całej Polsce.

Kongres Polskiego Biznesu wspiera prawnie przedsiębiorców, którzy decydują się na otwarcie. Jak przekonuje Mentzen to jedyne rozwiązanie wobec bezprawnych działań rządu.

– Czas rozmów, dialogu, apelowania, przekonywania, skończył się kilka miesięcy temu. Teraz został jedynie opór – przekonywał. Jak dodaje przez wiele miesięcy odbywały się rozmowy i próby dotarcia do rządzących, przekonania ich do zmiany strategii.

– Wszystko wskazuje na to, że rząd obecnie po prostu kopiuje ruchy Niemiec. Gdy Niemcy ogłosili, że wchodzą w lockdown do końca stycznia, to Polska też przedłużyła obostrzenia, czyli de facto lockdown, do końca stycznia – podkreślił Mentzen.

Przypomniał nieoficjalne informacje, które w Niemczech podawał m.in. Bild, a w Polsce rp.pl, o tym iż lockdown może potrwać nawet do kwietnia. – Również z tego powodu jedynym wyjściem dla przedsiębiorców jest działanie – dodał polityk.

– (…) jeżeli przedsiębiorcy się nie zbuntują, to rząd przez następne miesiące będzie ich systematycznie niszczył. Nie widzę innych możliwości działania, niż zbuntowanie się – wskazał.

Polityk podkreślał też niekonsekwencje pewnych rządowych decyzji. – Biedronki są otwarte, a już np. siłownie – zamknięte. A przecież z siłowni korzystają młodzi, zdrowi ludzie. Na siłowniach nie ma emerytów, nie ma ludzi chorych – mówił.

– Gdyby rząd postępował logicznie, to prędzej zamknąłby takie sklepy, niż siłownie. Ale ten rząd nie ma z logiką nic wspólnego – podkreślił Sławomir Mentzen.

Prezes Kongresu Polskiego Biznesu odniósł się też do wspomnianej już zrzutki na pomoc prawną dla przedsiębiorców. – Uruchomiłem zrzutkę na pomoc prawną dla przedsiębiorców, którzy postanowili otworzyć biznesy. Zebraliśmy już ponad 100 tysięcy złotych – poinformował.