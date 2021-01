10-latka udusiła się, bo chciała być sławna. Rząd Włoch blokuje TikTok najmłodszym

Szokująca tragedia 10-latki z Palermo wywołała burzę na całym świecie. Włosi zmusili TikTok to zablokowania niezweryfikowanych kont – w tym nieletnich.

Chińska platforma społecznościowa TikTok ma już ponad 800 mln aktywnych użytkowników. Ok. połowa z nich to osoby poniżej 24. roku życia.

W teorii TikTok jest platformą dla użytkowników powyżej 13. roku życia. Ale to tylko teoria – nie sposób zweryfikować, czy tworzący konto faktycznie ma tyle lat.

Młodą bazę platformy wykorzystują zarówno firmy, wciskając im swoje produkty rękami popularnych „influencerów”. Ale nastolatków wykorzystują też wszelkiej maści psychopaci, którzy podsuwają naiwnym dzieciakom zabawy w wyzwania – tzw. challenge.

Polegają one na wykonaniu (i pokazaniu tego na TikToku) różnych zadań. W tym również tych niebezpiecznych.

Efekty są tragiczne. Niedawno zginęła 15-latka z USA, która przedawkowała leki, a nastolatek z Wenezueli trafił do szpitala po „wyzwaniu”, polegającym na podcięciu nóg skaczącej osobie.

Najnowszą ofiarą jest 10-latka z Palermo we Włoszech. Dziewczynka bawiła się w podduszanie.

10-latka zawiązała pasek dookoła szyi i podduszała się tak długo, aż doszło do zatrzymania akcji serca. Nieprzytomną znalazła w łazience jej 5-letnia siostra.

10-latkę przetransportowano do szpitala, ale na ratunek było już za późno. Jej mózg przestał pracować na skutek niedotlenienia.

Załamany ojciec miał powiedzieć, że „TikTok był jej światem”. Sprawą zajęła się włoska prokuratura, która wszczęła śledztwo, które ma wykazać czy dziewczynkę do „zabawy” skłoniło konkretne nagranie lub osoba oraz czy doszło do podżegania do popełnienia samobójstwa.

Ponadto TikTok musiał zablokować część użytkowników. A konkretnie konta niezweryfikowane.

Władze Włoch nakazały bowiem TikTokowi zaostrzenie regulacji dotyczących dostępu do platformy nieletnim użytkownikom. Niezweryfikowani użytkownicy TikToka (co najmniej) do 15 lutego nie będą mogli ani zamieszczać własnych filmików, ani wchodzić w interakcję z nagraniami innych użytkowników.

Co bardziej szokujące, to fakt, iż do zdarzenia doszło tydzień po tym, jak TikTok ogłosił, że konta użytkowników w wieku 13-15 lat będą mogły mieć charakter wyłącznie prywatny.

Źródło: Spidersweb / Reuters