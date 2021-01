Brytyjski profesor: Zaszczepieni mogą przenosić koronawirusa. „To po co to wszystko?!”

Żadna szczepionka nie jest skuteczna w 100 procentach, a osoby zaszczepione przeciwko Covid-19 mogą nadal przenosić koronawirusa i dlatego powinny przestrzegać wszystkich ograniczeń – oświadczył w niedzielę zastępca naczelnego lekarza Anglii, prof. Jonathan Van-Tam . Na tę wieść publicysta Rafał Ziemkiewicz odpowiedział jednym prostym pytaniem.

„Żadna szczepionka nigdy nie miała 100-procentowej skuteczności, więc nikt nie jest na 100 procent chroniony przed wirusem. Sposobem na zmniejszenie ryzyka dla każdego z nas jest przerwanie łańcucha transmisji i radykalne zmniejszenie liczby zachorowań” – napisał specjalizujący się w chorobach zakaźnych i epidemiologii Van-Tam na łamach „Sunday Telegraph”.

„Nie wiemy jeszcze jak szczepionka (przeciwko Covid-19) wpływa na transmisję koronawirusa. Tak więc nawet po przyjęciu dwóch dawek szczepionki nadal możesz przenieść chorobę na kogoś innego i łańcuch transmisji zostanie podtrzymany” – ostrzega lekarz przypominając, że szczepionka nie wywołuje reakcji immunologicznej natychmiast, a jej działanie zależy m.in. od wieku osoby.

Van-Tam apeluje więc do osób, które są już zaszczepione, by nadal stosowały się do wszystkich ograniczeń związanych z epidemią. „Zmieniając swoje zachowanie nadal możesz rozprzestrzeniać wirusa przyczyniając się do dużej liczby infekcji i narażając na zachorowanie osoby, które wciąż czekają na przyjęcie szczepionki” – tłumaczy specjalista.

Zastępca naczelnego lekarza Anglii pisze, że podanie dwóch dawek szczepionki zapewnia lepszą i trwalszą ochronę i wszyscy powinni przyjąć dwie porcje preparatu. Wyjaśnia jednak, że decyzja o skupieniu się na podaniu pierwszej dawki możliwie największej liczbie osób i wykonywania drugiego zastrzyku w dalszej kolejności jest słuszna. Pozwala bowiem szybko zapewnić pewną ochronę, którą daje już pierwsza porcja preparatu, możliwie największej grupie z najbardziej narażonych osób.

Temat szczepionek w każdym zakątku świata budzi sporo wątpliwości. Panuje w tym zakresie wielkie zamieszanie i sprzeczne informacje. Rafał Ziemkiewicz znany z błyskotliwych ripost, na wieść o słowach prof. Van-Tama zadał jedno zasadnicze pytanie. „To po co to wszystko?!” – zapytał na Twitterze.

To po co to wszystko?! https://t.co/UXBt3ZJUAP — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) January 24, 2021

Źródła: PAP, NCzas.com