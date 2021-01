Dramat seniorów. Już ponad trzysta tysięcy Polaków ma głodowe emerytury!

Polacy w końcu zaczynają rozumieć co spowodowało obniżenie wieku emerytalnego. Zatrważająca liczba seniorów zaczęła otrzymywać głodowe emerytury.

W grudniu ponad 310 tys. Polaków otrzymało emeryturę niższą niż minimalna (1200 złotych). Oznacza to, że reforma sprawiła, iż w ciągu ostatnich 9 lat liczba Polaków z głodową emeryturą wzrosła aż… 13-krotnie!

Sytuację ujawniła ekonomistka Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl. Defratyka w swoim zestawieniu wykorzystała dane z ZUS.

310,1 tys. osób pobierało emeryturę nowosystemową z ZUS w wysokości niższej niż najniższa #emerytura (tzw. emeryturę głodową) na koniec grudnia 2020.

To aż 13 razy więcej niż w grudniu 2011 kiedy taką emeryturę pobierało 23,9 tys. (wzrost o 286,2 tys.).

➡️https://t.co/mCNEjaXscA pic.twitter.com/4aQ12UQIRX — Alicja Defratyka (@AlicjaDef) January 24, 2021

To właśnie z nich okazało się, że w grudniu aż 310,1 tys. osób pobierało tzw. głodowe emerytury. To więcej, niż wynosi liczba mieszkańców Białegostoku.

Ekonomistka zwróciła uwagę na lawinowy wzrost liczby osób pobierających emeryturę „nowosystemową”, niższą niż emerytura minimalna. Był to jeden z postulatów wyborczych PiS, które zarzucało PO, podniesienie wieku emerytalnego.

PO (dziś KO) broniło się, że jeśli tego nie zrobią, to ludzie nie będą mieli za co żyć, bo zniknie duża część bazy płatników składek, a wzrośnie liczba poborców emerytur. Socjaliści i komuniści Jarosława Kaczyńskiego zarzucali ówczesnemu rządowi, że chce, aby Polacy pracowali aż do śmierci.

Portal InnPoland wskazuje, że powodem tragedii polskich emerytów jest też fakt, że na emeryturę zaczęły przechodzić osoby, które przez lata pracowały na nieoskładkowanych umowach zlecenia.

– Aż do 2016 r. możliwe było bowiem płacenie składek tylko i wyłącznie od pierwszej umowy, nawet jeśli zawarta była na symboliczną kwotę. A składki płacone od kwoty mniejszej niż podstawa równa płacy minimalnej nie były zaliczane do stażu ubezpieczeniowego – wskazuje portal.

Polacy stracili już jakiekolwiek zaufanie do władzy PiS. Przykładem jest chociażby klapa programu Pracowniczych Planów Kapitałowych, z którego wypisało się ponad 70 proc. objętych nim pracowników.

Źródło: InnPoland