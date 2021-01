Duńczycy maja dość imigracji. Zapowiadają, że nie chcą przyjmować już żadnych azylantów

Premier Danii Mette Frederickson oznajmiła, iż celem jej rządu jest nieprzyjmowanie już więcej azylantów. Według niej imigracja zaczyna zagrażać jedności społecznej.

Frederiksen przemawiała na posiedzeniu Folketing – duńskiego parlamentu. Powiedziała, że jednym z celów jej rządów w polityce imigracyjnej będzie nieprzyjmowanie już więcej azylantów. Szefowa rządu ma jednak świadomość, iż tego celu nie da się spełnić.

– Nie możemy obiecać zerowej liczby osób ubiegających się o azyl, ale możemy przedstawić wizję, co robiliśmy również przed wyborami, a mianowicie, że chcemy nowego systemu azylowego, a potem zrobić, co w naszej mocy, aby go wprowadzić – mówiła Frederiksen.

– Musimy uważać, aby do naszego kraju nie przyjeżdżało zbyt wielu, bo inaczej nasza jedność może przestać istnieć. Ona już jest narażona – powiedziała.

Już w zeszłym roku premier Frederiksen zwracała uwagę na przestępstwa popełniane przez imigrantów spoza Zachodu i obiecała, że jej rząd rozprawi się z przestępczością.

– Jeden na pięciu młodych mężczyzn pochodzenia niezachodniego urodzony w 1997 roku złamał przepisy kodeksu karny ukończył 21 rok życia. Jeden na pięciu – mówiła w parlamencie.

– To nie jest nowy problem. To trwa zbyt długo. Dziewczyny obrzucane są obraźliwymi słowami, ponieważ są Dunkami. Albo dziewczęta (imigrantki) są poddawane kontroli społecznej, ponieważ stały się zbyt duńskie. Wózek z kiełbasami w Brønshøj został zaatakowany petardami, ponieważ sprzedawał wieprzowinę – wyliczała przykłady.

Twarda linia Frederickson ma mocne wsparcie członków gabinetu. Minister ds. imigracji i integracji Mattias Tesfaye mówił o potrzebie konfrontacji z politycznym islamem również w Danii.

– Dania nie musi dostosowywać się do islamu. Islam musi dostosować się do Danii – powiedział.

Rzecznik ds. imigracji Partii Liberalnej Mads Fuglede zgodził się z oświadczeniami Tesfaye i dodał: „Gdybyśmy nie mieli imigracji z krajów muzułmańskich, nie mielibyśmy również problemów z integracją”.

W 2020 roku Dania przyjęła zaledwie 531 osób ubiegających się o azyl, ale sąsiednia Szwecja już 9621 osób. To i tak z powodu ograniczeń pandemicznych znacznie mniej niż w poprzednich latach. Liczba osób ubiegających się o azyl przybywających do Szwecji w 2020 r. była nie tylko większa niż w Danii, ale także około trzy razy większa niż u wszystkich jej skandynawskich sąsiadów razem wziętych.