Elon Musk oferuje 100 mln dolarów. Co trzeba zrobić?

Miliarder Elon Musk oświadczył, że przekaże 100 mln dolarów na nagrodę dla wynalazców. Warunek jest prosty: muszą zaproponować najskuteczniejszą technologię przechwytywania CO2.

Elon Musk znowu poruszył media na całym świecie. Tym razem nie chodziło jednak o rekomendacje jakiegokolwiek produktu.

Najbogatszy człowiek świata postanowił złożyć propozycję.

Miliarder oferuje… 100 mln dolarów, za najlepszą technologię przechwytywania CO2.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Sam Musk szczyci się produkcją najpopularniejszych aut elektrycznych – czyli Tesli. Jednak miliarder chce zredukować emisję dwutlenku węgla na świecie jeszcze bardziej.

Musk wyjaśnił na Twitterze, że w przyszłym tygodniu ujawni szczegóły inicjatywy. Na razie nic, oprócz deklarowaną sumą dla wygranych, nie zdradził.

Details next week — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2021

Jak wskazuje magazyn „Komputer Świat” emisja dwutlenku węgla stanowi coraz większy problem. Mimo pandemii koronawirusa, gdzie zauważono mniejsze zużycie energii, tak emisja CO2 do atmosfery się nie zmniejszyła.

Co ciekawe, Musk nie jest jedynym, który wziął sobie za cel walkę z emisją dwutlenku węgla.

Również nowy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zobowiązał się do walki z emisją CO2 i zamierza przyczynić się do rozwoju technologii do jego przechwytywania.

Celem ma być „polepszenie klimatu”. 100 mln dolarów to ok. 373 mln złotych.

Źródło: Komputer Świat